PAGELLE & TABELLINO Napoli-Salernitana: arcobaleno Candreva, la risolve Rrahmani

Napoli-Salernitana sbloccata da Candreva. Pari di Politano. Forcing del Napoli nella ripresa: gol di Rrahmani nel recupero

PAGELLE NAPOLI

Gollini 6.5

Di Lorenzo 6

Rrahmani 6.5

Juan Jesus 5 – Sul gol di Candreva, sbaglia i tempi della scalata e della chiusura. Spesso anticipato da uno come Simy che ritrova fiducia nell’uno contro uno con il brasiliano

Mario Rui 6

Cajuste 5.5 (76′ Demme 5.5)

Lobotka 6.5

Gaetano 6 (55′ Raspadori 5.5)

Politano 6.5 (66′ Zerbin 6)

Simeone 6.5

Kvaratskhelia 6.5 – Quello che non molla, che si viene a prendere la palla in tutte le zone della metà campo granata, quello che ci prova fino all’ultimo, sfiorando il gol anche nel finale

All. Mazzarri 5

PAGELLE SALERNITANA

Ochoa 7

Lovato 6

Gyomber 6.5 (83′ Daniliuc sv)

Fazio 4.5 – Macchia la sua partita che avrebbe meritato una sufficienza piena per l’episodio del rigore. Scomposto e in ritardo su Simeone. Abbatte Ochoa nel finale quando poi Rrahmani butta dentro il secondo

Sambia 6.5 (91′ Bronn sv)

Martegani 6.5

Legowski 6 (66′ Pierozzi)

Bradaric 5.5

Candreva 7 – La magia per il vantaggio della Salernitana `stupenda: un gol alla Candreva. Uno che non sta dentro la partita per 90 e passa minuti vista l’anagrafe, ma fa anche tanta costruzione

Tchaouna 6

Simy 6.5 (91′ Ikwuemesi sv)

All. Inzaghi 6.5

PAGELLA ARBITRO

Marinelli 6

TABELLINO

RETI: 29′ Candreva, 48′ pt (rig.) Politano

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri. A disposizione: Idasiak, Contini, Zanoli, D’Avino, Ostigard, Demme, Gioielli, Lindstrom, Raspadori, Zerbin

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Fazio; Sambia, Martegani, Legowski, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy. All. Inzaghi. A disposizione: Costil, Fiorillo, Bronn, Daniliuc, Pierozzi, Sfait, Botheim, Ikwuemesi, Stewart

ARBITRO: Marinelli (VAR: Di Bello)

AMMONITI: Cajuste, Legowski, Bradaric, Rrahmani, Kvaratskhelia

ESPULSI: