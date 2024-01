Juve, non solo Henderson dall’Arabia: scelto il big da riportare in Serie A

La Juventus cerca un centrocampista di livello e sta lavorando su Jordan Henderson, ma i sogni portano a un altro vecchio pallino arrivato in estate dalla Serie A in Arabia Saudita

La Juventus potrebbe seriamente vivere la seconda metà di gennaio da assoluta protagonista sul calciomercato. Un obiettivo principale, ovvero il centrocampista. Vi stiamo raccontando in questi giorni la trattativa e i colloqui per Lazar Samardzic, che non ha chiuso col Napoli perché le sue preferenze sono in direzione bianconera. Piacciono ovviamente anche i due gioielli dell’Atalanta, Teun Koopmeiners ed Ederson, ma anche per il brasiliano le richieste dell’Atalanta sono alte.

In queste ore ha preso però piede una pista decisamente a sorpresa, ma suggestiva e soprattutto concreta. Si tratta di Jordan Henderson, ex capitano del Liverpool che ora è all’Al-Ettifaq e spinge per tornare in Europa. La Juventus ci sta parlando, lo prenderebbe in prestito: Giuntoli vorrebbe sei mesi, il giocatore diciotto ma si può trovare un punto d’incontro. C’è da stabilire la divisione dell’ingaggio, ma la questione è seria e potrebbe diventare quella buona. I bianconeri poi stanno pensando anche a Saul dell’Atletico Madrid. Di sicuro il 33enne inglese rappresenta un innesto di grande esperienza e qualità, di ritorno dall’Arabia.

Henderson e non solo, Juve: deciso il ritorno in Italia di Milinkovic-Savic

Di calciatori sbarcati dall’Europa nella Saudi Pro League ce ne sono ovviamente parecchi, tanti anche e soprattutto dalla Serie A. Ai nostri followers su X abbiamo chiesto in un sondaggio chi la Juventus dovrebbe riportare in Italia, tutti centrocampisti. All’ultimo posto si piazza Seko Fofana, ex Udinese, con il 3,9%. Poco sopra c’è Franck Kessie con il 9,4%.

Testa a testa per i primi due posti? Neanche per niente. Perché Marcelo Brozovic si piazza secondo con appena il 16,5% mentre al primo posto giganteggia come in campo Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo ex Lazio sbaraglia la concorrenza con il 70,1%. Sarebbe il modo per coronare finalmente un lunghissimo inseguimento, iniziato con Marotta e continuato con Paratici e Cherubini. Il serbo sta trascinando l’Ah-Hilal che domina la Saudi Pro League, ha già segnato 8 gol in 16 partite di campionato. A differenza di tanti altri campioni che si sono persi in Arabia, lui fa ancora la differenza e c’è da credere che le big italiane non lo abbiano comunque dimenticato. Di certo i tifosi no.