Henderson offerto alla Juve, ma c’è una nuova pista gradita ad Allegri

Spunta la pista Henderson per la Juventus, ma per il centrocampo c’è un’altra soluzione gradita ad Allegri: c’è ancora Simeone di mezzo

Rodrigo De Paul è il prototipo ideale ricercato dalla Juventus sul mercato di gennaio. Un giocatore di grande qualità che conosce già il calcio italiano e sarebbe pronto fin dal giorno uno a fare la differenza. Tutto perfetto, tranne il fatto che Diego Simeone non ne vuole sentire di privarsi del centrocampista argentino a stagione in corso e, allora, la prossima volta che De Paul tornerà a calcare un campo da calcio in Italia sarà per l’ottavo di Champions League contro l’Inter.

Nella serata di ieri sono apparse le prime indiscrezioni riguardo all’occasione Jordan Henderson per la Vecchia Signora. L’ex capitano del Liverpool potrebbe lasciare l’Al-Ettifaq in prestito e raggiungere così la compagine di Massimiliano Allegri. Eppure, quella di Henderson non sarebbe l’unica occasione che potrebbe essere gradita al tecnico livornese per dare un importante contributo nella corsa scudetto.

Non solo Henderson, spunta la pista Saul per la Juve: è gradito da Allegri

Jordan Henderson porterebbe a Torino grande esperienza e una leadership importante, che potrebbe essere utile per la crescita dei tanti giovani presenti nella rosa della Juve, ma l’operazione resta comunque complessa da mettere in piedi.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’altra occasione che potrebbe presentarsi ai bianconeri nelle prossime settimane è quella di Saul Niguez. Il centrocampista dell’Atletico Madrid, dopo esserne stato un leader per anni, ultimamente sta trovando meno spazio ed è diventato la riserva di Rodrigo De Paul.

Lo spagnolo vorrebbe lasciare l’Atletico per ritrovare un po’ di campo e la Juventus potrebbe offrire un prestito al club iberico. I Colchoneros non sarebbero particolarmente allettati dalla possibilità di lasciarlo partire in prestito, ma vorrebbero trovare una soluzione in via definitiva. Certo, se negli ultimi giorni di mercato Saul dovesse essere ancora bloccato a Madrid, allora si potrebbe aprire la finestra di possibilità relativa al prestito. Il centrocampista, in ogni caso, sembra essere un profilo gradito ad Allegri.