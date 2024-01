Pazza idea Juve, Giuntoli lo riporta in Europa dall’Arabia: colloqui avviati

La Juventus avrebbe parlato con uno dei big della Premier che in estate hanno scelto le offerte faraoniche dell’Arabia Saudita

La Juventus continua ad andare a caccia di centrocampisti, vero e proprio focus di questo calciomercato di gennaio. Le attenzioni sono inevitabilmente sulla questione Samardzic che resta in bilico tra i bianconeri e il Napoli. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, però, il serbo di origini tedesche propende per i bianconeri e ha ribadito la sua totale disponibilità a sbarcare alla Continassa. La Juve, però, non ha fretta e continua a trattare studiando la formula più conveniente proprio in virtù della volontà del calciatore. Il Napoli, invece, gode di maggiore disponibilità economica ma non dell’accordo e la preferenza del centrocampista. Ma ad ora non molla la presa.

Giuntoli tiene sempre d’occhio anche le alternative e tra i pupilli per il centrocampo c’è, oltre a Koopmeiners di cui ha parlato il suo agente in esclusiva ai nostri microfoni, Ederson anche lui dell’Atalanta. Ma il brasiliano costa tanto e la Dea al momento ha respinto i sondaggi juventini, che verosimilmente torneranno in estate. E nel frattempo sul tavolo della Continassa arrivano anche altre ‘candidature’, alcune di queste esotiche anche se solo in parte. L’ultima suggestione, come riporta ‘Sky Sport’, porta a Jordan Henderson.

Juventus, colloqui con Jordan Henderson: ipotesi prestito dall’Al-Ettifaq

L’ex capitano del Liverpool si è trasferito in estate in Arabia Saudita all’Al-Ettifaq, destando tra l’altro non poche polemiche per la scelta di un paese la cui cultura andrebbe contro gli ideali portati avanti e ‘sponsorizzati’ dallo stesso Henderson. Sta di fatto che la Juventus avrebbe addirittura parlato con il centrocampista classe ’90 come possibile rinforzo per il centrocampo. Il giocatore vuole tornare in Europa nonostante si trovi a dividere lo spogliatoio con compagni e amici storici come Wijnaldum e l’allenatore, Steven Gerrard.

Si tratterebbe di un’eventuale operazione in prestito, su cui però la Juventus non vorrebbe impegnarsi eccessivamente a lungo termine. Il che vuol dire, in sostanza, prenderlo per sei mesi. Henderson, invece, vorrebbe un contratto a titolo temporaneo della durata di 18 mesi. Questo il primo scoglio. Giuntoli e Manna vogliono prendere un centrocampista, ma devono coniugare l’aspetto tecnico a quello economico. Anche perché l’indice di liquidità in questo momento è negativo, per cui servirebbe una cessione. Magari quella di Moise Kean, che ha richieste in prestito, come il Monza.