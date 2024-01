Samardzic, sfida Juve-Napoli: ecco su cosa punta Giuntoli | CM.IT

La Juventus continua a trattare per Lazar Samardzic, valutato 25 milioni, forte della disponibilità del calciatore. Ma il Napoli non esce dalla corsa

Samardzic strizza l’occhio alla Juve. Anzi, ad essere precisi lo aveva già fatto mandando dei segnali social, ma ha preferito rimarcare il suo pensiero attraverso il suo entourage, che ha parlato con Giuntoli anche nei giorni scorsi. Forte della disponibilità del ragazzo, valutato sui 25 milioni, la Juventus – stando a quando risulta a Calciomercato.it – continuerà quindi a trattare il talento dell’Udinese, ma senza trascurare altri obiettivi con caratteristiche diverse da quelle che hanno i centrocampisti attuali della rosa di Allegri. Un nome molto caldo a Torino è sicuramente quello di Ederson, ma al momento i costi sono ritenuti alti e la stessa Atalanta ha rispedito al mittente le prime richieste di informazioni. Per Samardzic, invece, la Juventus potrebbe ragionare su un’operazione in prestito con obbligo di riscatto e l’inserimento di un giovane della propria rosa.

Al netto della pista bianconera, il Napoli non è comunque ancora uscito dalla corsa per il centrocampista serbo nato in Germania. Il club azzurro, chiaramente, rimarrà in contatto con l’Udinese e l’entourage del giocatore, ma tenendo d’occhio anche le altre opzioni. Intanto è praticamente concluso l’affare Traoré: l’ex Sassuolo arriva in prestito con diritto di riscatto sui 25 milioni di euro e, secondo i programmi, entro le prossime 48 ore dovrebbe essere in Italia per le visite mediche e firme sul contratto.