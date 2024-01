Da Samardzic a Traore, i dubbi e le strategie del Napoli sul mercato

Il mercato del Napoli resta denso di incognite: dal duello con la Juve per Samardzic al possibile arrivo di Traoré

Una questione di strategie. In una settimana determinante anche per comprendere come può indirizzarsi una stagione nata male e che sta finendo peggio.

Il Napoli aspetterà la gara con la Salernitana e stabilirà in Arabia Saudita il quartier generale delle operazioni sul mercato. Un mercato che potrebbe portare in dote nelle prossime ore Traoré in prestito dal Bournemouth. Un’operazione che si configura come la classica occasione di mercato.

Il giocatore piace dai tempi di Sassuolo. Il Premier, tra scelte tecniche, infortuni e malaria ha giocato 50 minuti circa. Nulla, praticamente. Ed è evidente che qualche dubbio sulla tenuta fisica nell’immediato sia pienamente legittimo.

Quello che conta, però, è che si tratta di un’operazione che consente di avere un jolly per la mediana e l’attacco. Un duttile che completa la rosa qualora l’operazione dovesse chiudersi.

Mercato Napoli, la Juve ci prova per Samardzic

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Juventus ha avviato contatti con l’entourage del calciatore, in particolare con papà Mladen. Non ha però, Giuntoli, la possibilità di affondare il colpo con un’offerta importante, ma deve lavorare su prestito oneroso e contropartite per arrivare ad una soluzione nell’immediato senza aspettare la prossima stagione.

Situazione inversa al Napoli: ci sono disponibilità importanti ma manca l’intesa con l’entourage. Con l’Udinese, con la quale sono in piedi altre piste, Perez su tutte.

Poi ci sono le altre piste, sempre in prestito, da Neuhaus a Mangala: tutti nomi di centrocampisti difensivi. Determinate che siano trattative ‘on loan’. Perché nonostante le parole di De Laurentiis su possibili e robusti interventi sul mercato, la verità potrebbe essere, invece, quella di una strategia diversa.

Tirare avanti con questa rosa, con qualche puntello in difesa, nel caso. Trovare qualche saldo di mercato. Cercare qualcosa che migliori la situazione. Ma senza fare quelle scelte che possano condizionare il prossimo allenatore, il prossimo mercato, la prossima stagione. Ecco il motivo per il quale l’affondo a Samardzic arriverà solo se si avrà la certezza che sarà un giocatore perno anche per il futuro. Così come, eventualmente, per un centrale difensivo da acquistare.

Atrimenti, si rimanderà tutto all’estate.