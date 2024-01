È già derby, Lotito provoca la Roma: “Supremazia evidente”

Mancano poche ore al secondo derby capitolino della stagione. Dopo lo 0-0 in campionato, Lazio e Roma si giocano la semifinale di Coppa Italia

Si scalda l’atmosfera nell’immediata vigilia del derby della Capitale. Una stracittadina vietata ai deboli di cuore, novanta minuti e forse più in cui Lazio e Roma dovranno contendersi il passaggio in semifinale di Coppa Italia.

L’attesa in città è alle stelle, com’è del resto d’abitudine quando si affrontano biancocelesti e giallorossi. E come spesso succede, le ore che precedono un derby sono caratterizzate da qualche sfottò rivolto da ciascuno dei due schieramenti ai rivali cittadini. In questa circostanza è il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, Claudio Lotito, a lanciare una frecciata al veleno ai cugini romanisti.

Nel corso di un’intervista rilasciata al canale televisivo della società, ‘Lazio Style Channel’, l’imprenditore romano ha voluto ribadire un concetto a lui assai caro e già espresso in passato: “Il derby è un campionato nel campionato, una gara che vive di luce propria La nostra supremazia non è solo legata alla storia, bensì ai fatti e ai risultati”. Vedremo nelle prossime ore se dalla sponda giallorossa del Tevere qualcuno vorrà replicare al presidente laziale.

Lazio, la probabile formazione di Sarri: tante assenze tra i biancocelesti

Le due squadre arrivano a questa gara con tanti giocatori infortunati. Se la Roma ha seri problemi in difesa, la Lazio ha un attacco falcidiato dalle assenze: Isaksen, Immobile e Zaccagni sono indisponibili, mentre l’unica buona notizia è il recupero in extremis di Luis Alberto che dovrebbe partire titolare. Il tridente offensivo sarà composto da Pedro, Taty Castellanos e Felipe Anderson.

Questa è la probabile formazione che scenderà in campo mercoledì pomeriggio all’Olimpico contro la Roma: LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Romagnoli, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Pedro, Castellanos, Anderson.

