La Juve non molla, ma non è sola: le ultime su Felipe Anderson | CM.IT

In scadenza di contratto a giugno, Felipe Anderson piace alla Juventus per la prossima stagione, ma Lazio e Premier non mollano

Autore dell’assist decisivo a Matias Vecino per il gol della vittoria contro l’Udinese, Felipe Anderson è entrato nei sei mesi finali del suo contratto con la Lazio. Protagonista di una stagione ricca di alti e bassi, l’esterno brasiliano è vincolato ai colori biancocelesti sino al 30 giugno del 2024 e, nonostante le prime fumate nere, la dirigenza laziale non ha ancora abbandonato le speranze di arrivare ad un rinnovo che ad oggi appare ancora complicato.

Il budget stanziato da Claudio Lotito per un adeguamento è di 3,5 milioni di euro con bonus fino al 2027, a fronte di una richiesta da 4 milioni a stagione. Nonostante queste distanze, a Formello non ritengono ancora chiusa la partita e non hanno intenzione di mollare la presa fin quando l’ex Porto e West Ham non raggiungerà l’intesa con un nuovo club.

Non solo Juventus, due club di Premier su Felipe Anderson

La sua situazione è monitorata con grande attenzione dalla Juventus che ha avuto già più di un contatto diretto con l’entourage del 30enne brasiliano. Nei giorni scorsi si è parlato anche di sondaggi dell’Inter e di offerte dall’Arabia, ma la concorrenza più ardua potrebbe tuttavia arrivare dalla Premier League. Le informazioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, oltre a confermare l’interessamento dell’Aston Villa per il 7 biancoceleste, parlano anche di un sondaggio da parte del Fulham.

In Brasile, Flamengo, Palmeiras e Santos sono state accostate al calciatore ma la sensazione è che, a meno di clamorosi sviluppi, un ritorno in patria del 30enne di Brasilia non sia ancora all’ordine del giorno.