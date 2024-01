La Lazio perde i pezzi: contro la Roma nel Derby ne mancano quattro

La Lazio perde i pezzi in vista del match contro la Roma in Coppa Italia: saranno probabilmente quattro i grandi assenti, i nomi.

Non arrivano buone notizie per Maurizio Sarri e la sua Lazio che, in vista del derby contro la Roma in Coppa Italia, dovrà molto probabilmente fare a meno di quattro calciatori davvero molto importanti per il tecnico toscano. Se, infatti, salvo clamorosi colpi di scena, Immobile e Luis Alberto non saranno della partita.

Entrambi, infatti, hanno proseguito il loro lavoro a parte rispetto il gruppo, motivo per il quale difficilmente ci sarà spazio in questa competizione per i due, sebbene Sarri non abbia chiuso le porte in maniera così netta riguardo all’attaccante napoletano. Molto più deciso, invece, per quanto riguarda il trequartista spagnolo. A questi due infortuni, purtroppo, i biancocelesti devono anche fare i conti con altri due infortunati che sono usciti malconci dallo scontro con l’Udinese e che probabilmente dovranno dare forfait.

Lazio, quattro infortunati saltano la Roma: i nomi

Oltre ad Immobile e Luis Alberto, infatti, non ci dovrebbero essere nemmeno Isaksen e Zaccagni, i quali hanno dovuto uscire anzitempo nel match giocato alla Bluenergy Arena. Se, infatti, il danese ha subito una forte botta al binocchio causato da un fallo che ha poo portato al calcio di punizione e gol di Pellegrini, dall’altra parte c’è un po’ più di preoccupazione per il suo compagno di squadra, visto claudicante. Per entrambi, però, non sembrerebbe essere nulla di grave, tuttavia il match contro la Roma è davvero alle porte e, per questo motivo, difficilmente verranno rischiati.

In vista di questo delicato match, dunque, Sarri dovrà fare a meno di quattro elementi davvero molto importanti, dovendo necessariamente ridisegnare la squadra che avrà, comunque, come obiettivo quello del passaggio del turno.