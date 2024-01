Sarà addio con Sanchez: l’Inter scommette sul suo Yildiz | CM.IT

Sanchez non convince dopo il ritorno a Milano: a fine stagione sarà ancora divorzio con l’Inter, ecco la soluzione per completare a costo zero l’attacco di Inzaghi

Se Arnautovic e Sanchez deludono dietro la coppia dei titolarissimi Lautaro-Thuram, nel giorno dell’Epifania le buone notizie per l’Inter arrivano dalla vicina Monza.

Splende la stella di Valentin Carboni nell’undici di Palladino, con il baby argentino assoluto mattatore nella vittoriosa trasferta dei brianzoli sul campo del Frosinone. Gol, assist e autorete provocata per il talento di proprietà dell’Inter, che sabato se lo ritroverà di fronte nell’anticipo dell’U-Power Stadium. Carboni aveva firmato il suo primo centro in Serie A realizzando il momentaneo pareggio nella sfida poi persa al fotofinish con la Juventus e nella stagione in corso ha collezionato 2 reti e altrettanti assist in campionato con la casacca del Monza. Il classe 2005 si sta ritagliando sempre maggiore spazio nella compagine di Palladino, dopo una prima parte di stagione dove aveva visto il campo con il contagocce complice anche alcuni problemi fisici. Il tecnico stima e ha grande considerazione per il fantasista albiceleste e nel prosieguo del campionato avrà sempre maggiore importanza nello scacchiere brianzolo.

Calciomercato Inter, Carboni brilla e si candida per l’attacco di Inzaghi

Valentin Carboni resterà quindi al Monza almeno fino al termine della stagione, quando scadrà il prestito secco dall’Inter.

Nonostante qualche sondaggio dall’estero, Spagna in particolare, il sodalizio nerazzurro non ha intenzione di rompere l’accordo con Galliani, consapevole che la parentesi in Brianza sia la soluzione migliore al momento per consentire al talentuoso mancino di farsi le ossa e proseguire nel percorso di maturazione. Le prestazioni di Carboni vengono monitorate ovviamente con particolare attenzione da Inzaghi e dalla dirigenza di Viale della Liberazione, che in diverse circostanze ha seguito dal vivo il giocatore in quel di Monza. Il 18enne fantasista sta ben impressionando nelle ultime settimane e l’Inter a fine stagione valuterà anche un suo eventuale ritorno in pianta stabile ad Appiano Gentile come raccolto da Calciomercato.it. Possibilità che certamente aumenterebbero se il giovane argentino dovesse continuare a brillare in Brianza. L’Inter si ritroverebbe così in casa e a impatto zero sul bilancio il sostituto in attacco di Sanchez, che sta faticando tanto dopo il ritorno lo scorso agosto a Milano. Il cileno, che ha respinto al momento le sirene arabe, difficilmente resterà in nerazzurro la prossima estate e il reparto offensivo al suo posto potrebbe essere completato appunto da Carboni.

Marotta e Ausilio scommetterebbero perciò su un prospetto dal futuro che si preannuncia luminoso, come sta facendo la rivale Juventus con un altro gioiello cristallino sempre classe 2005 come Yildiz. L’esame di sabato sera proprio di fronte Lautaro e compagni sarà un’occasione subito da sfruttare: Valentin si candida, cinque mesi per convincere Inzaghi e prendersi l’Inter.