All’Inter è scontento: ribaltone in attacco per Inzaghi

C’è il vuoto dietro la coppia Lautaro-Thuram: potrebbe cambiare la situazione nell’attacco dell’Inter in questa finestra del mercato

L’Inter tira un sospiro di sollievo: batte col brivido e tra le polemiche il Verona a San Siro, laureandosi campione d’inverno al giro di boa del campionato.

Lautaro Martinez rientra e trascina i suoi al successo, insieme al gemello Thuram: ottima anche la prova del francese che si esalta al fianco del capitano. L’attaccante argentino sale a quota 18 reti complessive in stagione ed è ormai prossimo al rinnovo di contratto con l’Inter fino al 2028. Presto infatti arriverà la firma per blindare il ‘Toro’ a Milano, con l’ufficialità attesa entro la fine di gennaio. Lautaro e Thuram continuano a marciare ad alto ritmo, mentre alle spalle della coppia delle ‘meraviglie’ c’è il vuoto per Simone Inzaghi. Arnautovic e Sanchez continuano a non convincere, come dimostra la deludente prova da subentrati delle due riserve nella sfida di ieri con il Verona. Disastroso l’impatto col match da parte dell’austriaco, che negli ultimi tempi aveva dato comunque dei segnali incoraggianti alla causa interista.

Calciomercato Inter, Sanchez delude: tutto ruota intorno al cileno in attacco

Male Arnautovic, allo stesso modo non arrivano sussulti neanche da Sanchez ancora a secco di reti in campionato. Per il cileno solo un gol in Champions League nella stagione in corso e un ritorno ad Appiano Gentile finora tutt’altro che redditizio dopo l’annata al Marsiglia.

Sanchez è sotto esame, ma al momento è da escludere una sua partenza per lasciare spazio a una nuova punta nello scacchiere di Inzaghi. L’attaccante sudamericano allontana le sirene dall’estero e dall’Arabia Saudita e la dirigenza continua a smentire possibili interventi in attacco. La situazione è comunque da monitorare, con Sanchez che pesa per 4,6 milioni lordi d’ingaggio alle casse di Zhang. Il cileno non sarebbe contento del minutaggio concessosi da Inzaghi, anche se per ora non ha aperto a un futuro lontano da Milano. Escludendo una partenza di Arnautovic visto che l’Inter è vincolata dall’accordo per l’obbligo di riscatto con il Bologna, solo l’addio di Sanchez aprirebbe a un’operazione in entrata nel reparto d’attacco per Marotta e Ausilio, comunque sempre con le antenne dritte alle possibili opportunità di mercato.