Rientro, gol e firma: cosa c’è dietro l’esultanza di Lautaro

Lautaro Martinez impiega solo 13 minuti per tornare al gol dopo l’infortunio: la zampata del capitano vale il vantaggio per l’Inter di Inzaghi nel match di San Siro contro il Verona

L’Inter la sblocca già dopo 13 minuti grazie al suo capitano. Simone Inzaghi lo butta subito nella mischia dopo l’infortunio e Lautaro Martinez dà immediatamente una spallata al lunch match del Meazza contro il Verona.

L’attaccante argentino sfrutta al meglio l’assistenza di Mkhitaryan e davanti Montipò non può sbagliare per il vantaggio interista. Esultanza rabbiosa per il numero dieci di casa, che aveva saltato le ultime due gare di campionato per l’infortunio agli adduttori della coscia sinistra, rimediato nel match con il Bologna che aveva segnato l’eliminazione dalla Coppa Italia e dove aveva sbagliato anche un rigore. Per Lautaro primo centro del 2024 e numeri da urlo in stagione: sono già 17 le reti in campionato, che salgono a diciannove considerando anche la Champions League.

Inter-Verona, Lautaro Martinez torna e infiamma San Siro: adesso il rinnovo

Dalla Curva Nord sono subito partiti i cori per il capitano dell’Inter, praticamente il più acclamato dai tifosi di San Siro anche durante il riscaldamento pre partita.

🇦🇷 #InterVerona – Esultanza rabbiosa di #LautaroMartinez che la sblocca al 13′: partono i cori e gli applausi per il capitano dalla Curva Nord. Il ‘Toro’ tra campionato e Coppa Italia (complice anche l’infortunio) non segnava dal 17 dicembre (Lazio-Inter) 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 6, 2024

Dalla panchina sono arrivati anche gli applausi di Inzaghi, mentre la dirigenza di Viale della Liberazione conta di chiudere a breve il rinnovo di Lautaro Martinez. I nerazzurri blinderanno prossimamente il campione del mondo fino al 2028, con sensibile ritocco d’ingaggio a sfiorare gli 8 milioni di euro più bonus. Questo ‘Toro’ è indispensabile per l’Inter e Simone Inzaghi.