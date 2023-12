Colpani insieme a Carboni: ci pensa anche l’Inter per il futuro | CM.IT

Colpani e Valentin Carboni insieme per la prima volta in campo dal primo minuto con la maglia del Monza: Inter spettatrice interessata all’U-Power Stadium

Raffaele Palladino ha varato il doppio mancino sulla trequarti del Monza per il match di campionato contro il Genoa. Al fianco di Colpani ha giocato per la prima volta in stagione Valentin Carboni, protagonista nell’ultimo match dei brianzoli perso nel rocambolesco recupero con la Juventus.

Il baby fantasista di proprietà dell’Inter aveva trovato contro la ‘Vecchia Signora’ il primo centro in Serie A e oggi battezza l’esordio da titolare nella massima categoria. Già ieri alla vigilia Palladino aveva aperto alla coesistenza nello scacchiere biancorosso di Colpani e del più giovane dei fratelli Carboni, che nel freddo pomeriggio brianzolo hanno brillato solo a tratti: “Hanno grande talento e sapete che mi piace avere più giocatori possibile di qualità in squadra. Non ho problemi a farli giocare insieme“, ha spiegato il tecnico campano rispondendo alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it. Valentin Carboni è in prestito annuale in Brianza e l’Inter segue passo dopo passo nella vicina Monza la cresciuta del suo gioiello. Sette presenze con un gol e un assist all’attivo per l’argentino classe 2005, con Palladino pronto a concedergli maggiore spazio nel prosieguo della stagione considerando la crescita nelle ultime settimane del giocatore.

Calciomercato Inter, Valentin Carboni e Colpani osservati speciali in Monza-Genoa

Su Carboni punta molto anche l’Inter, che di recente ha ricevuto anche dei sondaggi dall’estero (Spagna in particolare) per il mancino albiceleste. Al momento rispedite al mittente, vista la volontà della dirigenza di Viale della Liberazione di lasciarlo al Monza almeno fino al termine della stagione.

La prossima estate Marotta, Ausilio e Simone Inzaghi faranno tutte le valutazioni del caso su Carboni, che oggi all’U-Power Stadium è stato seguito da alcuni osservatori dell’Inter come raccolto da Calciomercato.it. Il sodalizio nerazzurro monitora costantemente la crescita del 18enne trequartista in chiave futura e di un possibile ritorno in pianta stabile ad Appiano Gentile. Oltre a Carboni un altro osservato speciale del match tra Monza e Genoa è stato ovviamente il ‘Flaco’ Colpani, da tempo finito nei radar dell’Inter con Marotta e Ausilio pronti a duellare con la Juventus per il diamante pregiato di Palladino. Assalto rimandato però alla prossima estate, con Galliani e il club brianzolo che reputano incedibile l’ex Atalanta nel mercato di gennaio.