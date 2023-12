Galliani gela le big: svelato il futuro di Colpani e Di Gregorio | CM.IT

Colpani e Di Gregorio sono i due gioielli del Monza di Palladino: Juventus, Inter e Roma devono rimandare l’assalto

Il Monza veleggia nelle zone tranquille della classifica e nell’ultimo weekend di campionato ha sfiorato un nuovo risultato di prestigio contro la Juventus dopo le imprese della scorsa stagione.

Il gol nel recupero di Gatti ha lasciato l’amaro in bocca a Raffaele Palladino, conscio comunque dell’ottimo percorso intrapreso fin qui dai suoi ragazzi e della prova coraggiosa al cospetto di una delle principali candidate per lo scudetto insieme all’Inter. Proprio i nerazzurri e la Juve sono le due maggiori corteggiatrici di Andrea Colpani, gioiello che sta incantando in Brianza a suon di gol e giocate d’alta scuola. Sono già sei le reti messe a referto dal talento bresciano, legato al Monza fino al 2028 dopo il rinnovo dello scorso agosto. Juventus e Inter seguono da mesi l’ex Atalanta (riscattato per 9 milioni due estati fa) e lo hanno osservato a più riprese dal vivo negli ultimi tempi. Colpani piace a Inzaghi anche per la sua duttilità, mentre il Dt bianconero Giuntoli lo ha cerchiato in rosso nella lista degli obiettivi tra centrocampo e trequarti insieme a Samardzic.

Colpani e Di Gregorio incedibili a gennaio: Juve, Inter e Roma rimandano l’assalto

Per il momento comunque, malgrado qualche sondaggio di rito, per Colpani non sono arrivate proposte concrete al Ceo biancorosso Adriano Galliani, con il prezzo del cartellino del ‘Flaco’ schizzato intorno ai 20 milioni di euro.

Inoltre – come raccolto da Calciomercato.it – il fantasista classe ’99 è incedibile per il Monza nella sessione di mercato invernale. Così come Michele Di Gregorio, l’altro alfiere di Palladino che si sta confermando ad altissimi livelli tra i pali anche nel campionato in corso. Pure l’ex Inter ha prolungato (fino al 2027) lo scorso giugno e a suon di prestazioni svetta tra i migliori portieri della Serie A. Il Monza ha rilevato l’intero cartellino di Di Gregorio dal club nerazzurro per poco più di 4 milioni di euro nell’estate 2022 e adesso la sua valutazione sfiora i 15 milioni. L’estremo difensore nato a Milano è finito nei radar di Newcastle e Nottingham Forest in Premier League, mentre nel nostro campionato è seguito specialmente dalla Roma. Come per Colpani, però, gli estimatori di Di Gregorio non si sono ancora fatti avanti con decisione, fermo restando che il Monza e Galliani prenderanno in considerazione eventuali offerte soltanto a stagione conclusa.