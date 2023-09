Ausilio non si ferma dopo il derby: due osservati speciali nel blitz di Monza | CM.IT

L’Inter sempre attenta sul mercato, Piero Ausilio presente all’U-Power Stadium per la sfida tra Monza e Lecce all’indomani del roboante 5-1 rifilato nel derby al Milan

L’Inter strapazza il Milan nel derby di San Siro: ‘manita’ storica dei nerazzurri di Inzaghi al ‘Diavolo’ e primo posto solitario in classifica.

L’allenatore piacentino ha concesso una domenica di riposo ai suoi ragazzi, che da domani inizieranno a preparare l’esordio stagionale in Champions League sul campo della Real Sociedad. Meritato relax per Lautaro e compagni, mentre non si ferma invece il lavoro di Piero Ausilio. Il Ds interista (visibilmente sorridente e soddisfatto dopo la rotonda vittoria contro il Milan) è infatti è presente a Monza per la sfida di campionato tra l’undici allenato da Palladino e il Lecce, arrivando allo stadio qualche minuto prima del fischio d’inizio. La presenza dell’uomo mercato dell’Inter sulle tribune dell’U-Power Stadium non è casuale, con diversi profili che vengono monitorati dalla dirigenza di Viale della Liberazione.

Calciomercato Inter, Krstovic e Colpani nei radar di Ausilio

Nel Lecce per esempio si sta mettendo in grande evidenza Nikola Krstovic, peraltro a segno dal dischetto dopo pochi minuti dell’incrocio in terra brianzola.

Il centravanti montenegrino, dopo i centri con Fiorentina e Salernitana, si è ripetuto anche questo pomeriggio firmando la terza rete in allettante gare giocate nel campionato di Serie A. Super impatto per il classe 2000, a segno anche nell’ultima parentesi con la sua nazionale contro la Lituania. Oltre a Kristovic un altro osservato ‘speciale’ di Ausilio è Andrea Colpani, pure lui protagonista finora della sfida dell’U-Power Stadium con la rete dell’1-1 dopo il vantaggio ad opera del montenegrino. Il ‘Flaco’ biancorosso incanta con il suo mancino e anche per l’ex Atalanta sono già 3 i sigilli in questo campionato. Qualità, gol e assist che potrebbero fare comodo per la mediana di Simone Inzaghi in futuro. I rapporti tra Monza e Inter sono peraltro ottimi, come dimostra l’affare Carlos Augusto e i prestiti dei fratelli Carboni nello scacchiere di Palladino.