Palladino dribbla il Milan e applaude l’interista: “Avrà un grande futuro”

Monza beffato nel recupero da Gatti: le dichiarazioni di Raffaele Palladino in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Juventus

Beffa finale per il Monza, che con il neoentrato Valentin Carboni aveva riacciuffato la Juventus al 92′ dell’anticipo dell’U-Power Stadium.

Raffaele Palladino pregustava un altro importante risultato contro l’undici di Allegri, mentre le cose questa volta sono andare diversamente per la compagine brianzola. “C’è tanto rammarico, sul gol di Gatti siamo stati un po’ leggerini. Una rete rocambolesca: l’ha ciccata e la palla gli è rimasta lì – esordisce l’allenatore del Monza in conferenza stampa – Mota non doveva comunque farsi saltare in quel modo. Tengo molto a Dany e per questo gli dico che deve fare molto di più. Non abbiamo perso ovviamente per colpa sua, ma deve capire questi momenti e non fare quello che ha fatto”.

Palladino prosegue analizzando la gara: “I ragazzi hanno fatto un grande secondo tempo, mentre nel primo abbiamo cercato di non dare punti di riferimento alla Juve giocando senza centravanti. Ci hanno messo cuore e anima: non possono rimproverare nulla alla squadra, dobbiamo vedere sempre il positivo delle cose”.

Monza-Juventus, Palladino e le voci sul Milan: “Non parlo di mercato”

In vetrina c’è Valentin Carboni, che con il suo ingresso in campo ha cambiato volto al Monza: “È un gioiello e grande talento. Ha grande personalità e qualità anche fisiche. Sta crescendo e avrà sempre più spazio. Ha un grande futuro davanti“, le parole di Palladino sul giovane fantasista di proprietà dell’Inter e in prestito in Brianza.

🗣️ #MonzaJuve – #Palladino in conferenza: “C’è tanto rammarico, sul gol di #Gatti siamo stati un po’ leggerini. #Mota non doveva farsi saltare in quel modo. I ragazzi hanno giocato un grande secondo tempo, dando il cuore e l’anima: meritavano una soddisfazione”📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/SFY2KfyhvI — Giorgio Musso (@GiokerMusso) December 1, 2023

Infine, Palladino dribbla i rumors sul suo futuro e la corte delle big: “Mi cerca il Milan? Non parlo mai di mercato e ormai lo sapete. L’attenzione è sempre rivolta alla squadra, cerco sempre di migliorare per il bene dei ragazzi”.