Palladino è sempre in orbita Juve: blitz dell’agente a Monza | VIDEO CM.IT

Palladino è uno dei candidati nella lista della Juventus per il dopo Allegri, in caso di divorzio a fine stagione tra l’attuale tecnico bianconero e la ‘Vecchia Signora’

Grande attesa a Monza per la partitissima contro la Juventus, battuta due volte la scorsa stagione in campionato.

All’U-Power Stadium arrivò la prima e storica vittoria in Serie A per i brianzoli, concisa con l’esordio in panchina di Raffaele Palladino. Il giovane tecnico campano sta bissando l’ottima stagione scorsa ed è uno degli allenatori emergenti più ambiti sul mercato delle big. Tra cui figura anche la stessa Juve, che l’anno scorso lo aveva sondato in caso di divorzio con Massimiliano Allegri. Alla fine Palladino rinnovò con il Monza, blindato dal Ceo Galliani. La prossima estate sarà però difficile confermarlo in Brianza, considerando l’ottimo lavoro fin qui svolto con i biancorossi e la corte delle grandi.

All’U-Power Stadium (e non è una novità) è presente Beppe Riso, agente tra gli altri proprio dello stesso Palladino. L’allenatore di Mugnano di Napoli rimane sotto la lente d’ingrandimento insieme a un altro collega in rampa di lancio come Thiago Motta e al cavallo di ritorno Conte, sempre ovviamente se dovesse esaurirsi con un anno d’anticipo il rapporto tra la ‘Vecchia Signora’ e Allegri. Palladino è in scadenza il prossimo 30 giugno con il Monza e nella conferenza stampa della vigilia non aveva smentito la corte delle big l’ultima estate. Riso, oltre all’ex attaccante, cura anche le procure di capitan Pessina, Colombo e i fratelli Carboni nelle fila della squadra brianzola.