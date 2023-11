Palladino e la panchina della Juventus: “È una domanda cattiva. Allegri un vincente”

Il Monza, bestia nera della Juventus la scorsa stagione in campionato, ospita domani all’U-Power Stadium la squadra di Allegri: le dichiarazioni della vigilia di Raffaele Palladino

Il Monza continua navigare il zona Europa dopo l’ottima fin qui prima parte di campionato, distante soltanto due lunghezze dal settimo posto che vale l’accesso in Conference League.

Raffaele Palladino conserva però un profilo basso, un po’ come il più esperto collega Allegri quando toglie la sua Juventus dal lotto delle favorite alla corsa scudetto, focalizzandosi sempre sull’obiettivo salvezza come traguardo primario per la compagine brianzola. Una gara speciale quella contro i bianconeri per l’ex della contesa e che alla guida del Monza gli ha regalato grandi soddisfazioni la scorsa stagione: la prima storica vittoria in Serie A all’esordio in panchina, oltre al bis nella sfida di ritorno all’Allianz Stadium: “L’anno scorso abbiamo fatto probabilmente qualcosa di irripetibile e incredibile. Il nostro focus deve essere la salvezza, dobbiamo guardare solo di partita in partita – esordisce Palladino in conferenza stampa – È ovvio che ci sia l’ambizione, però sarà difficilissimo fare meglio dell’ultimo campionato. Il Monza deve giocarsela con tutti: questa deve essere la nostra mentalità. La Juventus è una squadra in salute, molto forte, ci sono grandi differenze tra noi e loro. Però il calcio è bello anche per questo. Domani ci vorrà anche l’aiuto del nostro pubblico, vogliamo restare imbattuti in casa”.

Per Palladino la Juventus è una seria candidata al titolo insieme alla capolista Inter: “Ho visto la partita domenica, ho studiato la Juve. Ho avuto la fortuna di indossare la maglia bianconera e conosco bene il DNA della società, dei dirigenti e dello stesso allenatore. Ambiscono sempre a vincere lo scudetto e sarà così anche quest’anno. Juve e Inter lotteranno per vincere il campionato”.

Monza-Juventus, Palladino alla vigilia: “Allegri ha ragione su Galliani”

Il Monza e Palladino si troveranno di fronte una Juventus comunque diversa rispetto a quella della passata stagione: “Sono una squadra completa, difficile da scardinare e allenata molto bene da un grande allenatore. Allegri è un vincente e incide dando una mentalità vincente alla Juve – sottolinea il mister biancorosso rispondendo alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – Chi toglierei ad Allegri? Sarebbe riduttivo parlare di un singolo giocatore. La Juventus è una squadra davvero forte, ha grandi individualità”.

Palladino prosegue su Allegri e parla del rapporto con Galliani: “C’è un bellissimo rapporto, Max è una persona eccezionale. Su Galliani ha ragione: la fortuna di un allenatore è avere al suo fianco un dirigente come Galliani. Mi dà tanti consigli, mi stimola ad alzare sempre l’asticella e curare i dettagli. È stata una grande fortuna incontrarlo nel mio cammino insieme al presidente Berlusconi: gli sarò per sempre grato”. L’allenatore campano dribbla invece le voci sul futuro e il pressing delle big: “La panchina della Juventus? Questa è una domanda cattiva (sorride, ndr). In estate ci sono state tante richieste, diverse squadre mi hanno contattato, ma non vi dico quali. L’ambizione è quella di crescere, ma ho un contratto con il Monza e voglio continuare fare bene nel percorso con questa società”.

Per Palladino ci sarà una defezione importante in attacco, con il baby Vignato che non ha recuperato dopo il forfait di Cagliari: “Sente ancora fastidio, non sarà disponibile. Speriamo di averlo al più presto in gruppo. Izzo? Ci vuole ancora un po’ di tempo, sta facendo un lavoro differenziato. Vedremo se riuscirà a tornare con la squadra dalla prossima settimana”. Con Vignato ai box, Ciurria e l’ex Mota (entrambi a segno lo scorso campionato nell’impresa di Torino) si contendono una maglia da titolare sulla trequarti al fianco dell’uomo mercato Colpani. Birindelli potrebbe essere riconfermato sulla corsia destra, mentre in difesa ci sarà il rientro dal primo minuto di Pablo Marì.

La probabile formazione del Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Ciurria, Colpani; Colombo.