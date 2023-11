Allegri: “Ho un contratto fino al 2025. Danilo e Alex Sandro a disposizione ma non al meglio”

E’ tempo di vigilia in casa Juventus. Dopo il pareggio dell’Allianz Stadium contro l’Inter di domenica – gara terminata per 1-1 – è già ora di guardare al prossimo match. Domani sera, i bianconeri saranno ospiti del Monza

Ha parlato della sfida dell’U-Power Stadium l’allenatore della ‘Signora’ Massimiliano Allegri, questi i temi toccati prima della sfida contro l’emergente Raffaele Palladino. Di seguito le sue parole.

L’allenatore bianconero apre la conferenza introducendo la partita contro il Monza. Che partita dovrà giocare la Juve domani? Il Monza è imbattuto in casa nel corso di questo campionato: “L’anno scorso ci ha tolto sei punti e non abbiamo fatto neanche un gol. Sarà difficile, ma dobbiamo dare seguito a quanto di buono fatto”.

Poi un passaggio su Adriano Galliani e Raffaele Palladino: “Giochiamo col Monza del mio amico Galliani: ormai ci diamo del tu, dopo anni che ci siamo dati del lei. Siamo legati, sono contento di aver lavorato con lui”. E sul giovane collega: “Il direttore come al solito non sbaglia allenatore. Palladino sta facendo bene e può solo crescere: potrà fare una ottima carriera. La fortuna di avere un dirigente di grande esperienza al suo fianco è un vantaggio per lui”.

“Danilo e Alex Sandro sono a disposizione ma non al 100%, Locatelli devo valutare in base al dolore”. “Abbiamo cinque gol di Vlahovic e quattro di Chiesa, dovranno tornare al gol anche Kean e Milik, ma lavoriamo anche per questo. Aspettando anche Yilidz”.

“Dovrò valutare su Nicolussi Caviglia, ma comunque una soluzione la troviamo, era tanto che non giocava”.

Juventus

“il gruppo è coeso e abbiamo una buona classifica, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Vincere la partite non è facile, abbiamo quattro trasferte e due scontri diretti in casa per chiudere il girone d’andata. Non è semplice, giochiamo contro una buona squadra domani, che la differenza la fanno in fase difensiva. In 3 partite non ha subito gol e in 7 ha subito un solo gol, nellebultime dieci”.

“Dobbiamo avere tutti le stesse ambizioni, ma non dimentichiamoci che la esclusione dalla Champions è stato un danno tecnico ed economico, non per meriti sportivi”

“Lavoriamo per il futuro della Juventus. Ho un contratto fino al 2025, con i nuovi dirigenti vado d’accordo. Con Scanavino, Giuntoli e Manna, c’è una buona armonia. Passano gli uomini, ma resta il DNA: dobbiamo stare zitti e lavorare, il resto non conta”.

“Chiesa e Vlahovic hanno fatto bene ma gli altri hanno anche sempre fatto bene. Noi quest’anno abbiamo l’obiettivo di tornare in Champions, quindi qualcuno giocherà meno. Come Perin: ha raggiunto un livello molto alto, è sempre di sostegno e propositivo. Per tornare a giocare il martedì e il mercoledì”.