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Lobotka cambia maglia per 40 milioni: le ultime in casa Napoli

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Le strade del centrocampista della nazionale slovacca e del club azzurro potrebbero separarsi in estate. 
A un anno dalla scadenza del contratto (2027), Stanislav Lobotka potrebbe dire addio al Napoli nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista slovacco è considerato un pezzo pregiato dalla dirigenza, ma di fronte a un’offerta importante le cose potrebbero cambiare per evitare di perderlo a zero tra dodici mesi.
Lobotka in azione col Napoli
Lobotka (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Lobotka, che piace tantissimo alla Juve e a Luciano Spalletti, ha nel contratto una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida solo per l’estero e, dunque, per i bianconeri il discorso cambia completamente: lo riferisce l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, secondo cui il presidente De Laurentiis prenderebbe in considerazione la cessione del calciatore in Serie A soltanto per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Cifra fuori dalla portata della Juventus, ma il mercato regala sempre grandissime sorprese e tutto può ancora succedere nel corso delle prossime settimane.

 

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