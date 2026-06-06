Lobotka cambia maglia per 40 milioni: le ultime in casa Napoli

Lobotka, che piace tantissimo alla Juve e a Luciano Spalletti, ha nel contratto una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida solo per l’estero e, dunque, per i bianconeri il discorso cambia completamente: lo riferisce l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, secondo cui il presidente De Laurentiis prenderebbe in considerazione la cessione del calciatore in Serie A soltanto per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.
Cifra fuori dalla portata della Juventus, ma il mercato regala sempre grandissime sorprese e tutto può ancora succedere nel corso delle prossime settimane.