Colpani, Di Gregorio e Carboni: strada tracciata al Monza | CM.IT

Gioielli in vetrina al Monza: le big su Colpani e Di Gregorio, le ultime sul futuro degli assi di Palladino. Decisione presa anche su Valentin Carboni

Non è stata la notte di Andrea Colpani e Michele Di Gregorio nell’ultimo match del Monza perso all’U-Power Stadium contro la Fiorentina.

Il portiere scuola Inter ha commesso un errore grossolano sulla rete decisiva di Beltran nel primo tempo, mentre il fantasista numero 27 non è riuscito a incidere con il suo mancino vellutato. Serata da archiviare in fretta per i due gioielli di Palladino, così come per tutto il Monza in vista della trasferta nell’ultima gara dell’anno al Maradona contro il Napoli. La brutta prestazione con la Fiorentina non macchia però la splendida stagione finora di Colpani e Di Gregorio, finiti da tempo sul taccuino delle grandi di Serie A e non solo sul mercato. L’estremo difensore nato Milano si sta dimostrando come uno dei portieri più affidabili del massimo torneo italiano, mentre il ‘Flaco’ è uno dei talenti che si è messo maggiormente in evidenza realizzando già sei reti in campionato.

Calciomercato Monza: Colpani e Di Gregorio incedibili, resta anche Carboni a gennaio

Il Ceo biancorosso Adriano Galliani è stato chiaro qualche giorno fa: il Monza non è un supermercato e sia Di Gregorio che Colpani non sono in vendita a gennaio.

Almeno fino a giugno quindi resteranno nell’undici di Palladino per blindare la salvezza e, chissà, sognare l’assalto all’Europa. Tutto un altro discorso invece in vista dell’estate, con Juventus e Inter pronte a battagliare per nel Derby d’Italia di mercato per Colpani, che in Serie A viene seguito anche dalla Lazio. Bianconeri e nerazzurri hanno seguito in diverse occasioni dal vivo l’ex Atalanta, che ha raggiunto una valutazione che sfiora i 20 milioni di euro. Di Gregorio invece è monitorato da vicino in Premier League e soprattutto dalla Roma, a caccia di un erede di Rui Patricio per la prossima stagione. Il prezzo del 26enne portiere è lievitato almeno il triplo rispetto ai 4 milioni e spiccioli con il quale Galliani lo aveva riscattato dall’Inter.

A proposito del club meneghino non trovano conferme i rumors su un addio anticipato al Monza di Valentin Carboni. Il gioiellino di proprietà dei nerazzurri – come raccolto da Calciomercato.it – è destinato a restare fino a giugno alla corte di Palladino, che nel prosieguo del campionato gli darà sempre maggiore spazio con la casacca dei brianzoli. In estate si valuterà poi se aggregarlo al gruppo di Inzaghi o se ci sarà bisogno di un nuovo prestito per continuare nel percorso di crescita. Il 18enne argentino, sotto contratto con l’Inter fino al 2028, ha realizzato lo scorso 7 dicembre il suo primo gol in Serie A nel match contro la Juventus.