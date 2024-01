Napoli, Toro con vista Supercoppa: c’è un allarme per Mazzarri

Napoli, tra infortuni e possibile squalifiche: è emergenza per Mazzarri, grattacapo enorme con quattro titolari e nuovo acquisto.

Il Napoli vola a Torino per invertire il senso di marcia. Da quando è tornato, Mazzarri ha accumulato più sconfitte che vittorie e in realtà ha un rendimento peggiore di quello del suo predecessore. Certo, il calendario non lo ha aiutato e lui se ne rammarica perché “giocare con l’Inter non è come contro l’Empoli”, ha ricordato in conferenza.

Oltre agli impegni difficili avuti nel finale 2023, a complicare la situazione ci sono stati infortuni e Coppa d’Africa. Per un mesetto circa, il Napoli non potrà contare su Osimhen e Anguissa, assenti anche in Supercoppa. Si aggiungono ai due africani anche Meret, Natan e Olivera KO per infortunio.

Ma Mazzarri deve fare anche gli scongiuri che i suoi calciatori non si facciano ammonire. Persino il primo acquisto del 2024 è già diffidato e rischia di saltare il match contro…la sua ex squadra.

Napoli, 5 diffidati a rischio: anche Mazzocchi deve evitare il giallo

Nella rosa degli azzurri ci sono ben cinque diffidati. Un giallo può costare carissimo. E potrà costare ancora più caro contro la Salernitana, alla 20a giornata, poiché subito dopo ci sarà la sfida contro la Fiorentina in semifinale di Supercoppa.

Infatti, stando al regolamento, la Supercoppa italiana è considerata come una giornata plus del campionato di Serie A. In tal senso, un rosso o una doppia ammonizione rimediato al 20° turno, costerà l’assenza nella competizione che si disputerà in Arabia. Stesso discorso per i diffidati che vengono ammoniti alla 20a giornata.

Nello specifico, però, il Napoli non può permettersi gialli già a partire dalla sfida contro il Torino. Mazzarri sta facendo la conta degli infortunati da quando è tornato e le condizioni di alcuni giocatori non sono al top. Basti pensare che Juan Jesus, Demme e Gaetano sono stati recuperati in extremis. Ostigard, oggetto di mercato nella trattativa per Dragusin, salterà la gara contro i piemontesi a causa dell’influenza.

I diffidati del Napoli sono 5 e di un certo peso. Rischiano la squalifica per somma di ammonizioni Kvaratskhelia, Mario Rui, Cajuste, Mazzocchi e Di Lorenzo. Il neo acquisto è sbarcato in terra partenopea già con 4 gialli sulle spalle. Gli altri quattro sono titolari inamovibili che non possono permettersi sciocchezze né contro il Torino, tantomeno contro la Salernitana alla prossima giornata di Serie A.