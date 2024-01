Braccio di ferro con la Federazione, UFFICIALE: niente Coppa d’Africa e resta in Serie A

Dopo un lungo braccio di ferro con la Federazione il giocatore resterà in Serie A e non partirà per la Costa d’Avorio

M’Bala Nzola non giocherà la Coppa d’Africa con l’Angola. Il centravanti della Fiorentina resterà a Firenze e non partirà per la Costa d’Avorio, dove è in programma lo svolgimento del torneo continentale.

L’annuncio è arrivato direttamente dalla Federazione angolana. Il ct Pedro Gonçalves aveva inserito l’attaccante viola nella lista dei convocati. Nzola sarebbe stato il secondo componente della Serie A a difendere i colori della sua Nazionale insieme a Zito Luvumbo del Cagliari. Tra Nzola e la Federazione angolana c’è stato però un lungo braccio di ferro e dopo un lungo tira e molla la stessa Federcalcio ha annunciato, attraverso un comunicato ufficiale, come il giocatore (6 presenze e 2 reti all’attivo con le Palancas Negras) non partirà per la Costa d’Avorio. Vincenzo Italiano potrà dunque contare su Nzola per tutto il mese di gennaio. Il tecnico dovrà già fare a meno di Christian Kouame, che invece rappresenterà proprio la Costa d’Avorio, nazione ospitante.

Nzola infatti non voleva prender parte alla competizione. L’Angola in un primo momento non ha voluto sentir ragione e l’ha inserito ugualmente nella lista dei 23 convocati, salvo poi fare un passo indietro proprio nelle ultime ore.

Questo il comunicato ufficiale diramato dalla Federcalcio angolana, che ha già annunciato il sostituto dell’attaccante viola. Si tratta di Deivi Miguel Gilberto dell’Atletico Petroleos, formazione di Luanda.

“Per motivi famigliari M’Bala Nzola è stato esentato dalla convocazione. Al suo posto convocato l’attaccante dell’Atletico Petróleos de Luanda, Deivi Miguel Gilberto”.

L’Angola è inserita nel girone D della competizione: sfiderà Algeria, Mauritania e Burkina Faso.