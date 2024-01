Apolloni: “Con me Mazzocchi è diventato terzino. Al Napoli in un altro ruolo” | ESCLUSIVO

Mazzocchi ha svolto le visite mediche con il Napoli e Calciomercato.it ha intervistato Luigi Apolloni, suo ex allenatore ai tempi del Parma.

Dalla categoria pulcini con la Carioca, squadra di Barra (quartiere di Napoli) passando per Rimini, Parma e poi Salernitana e ora…Napoli. Il club della sua città.

Pasquale Mazzocchi sarà un nuovo giocatore azzurro, il primo colpo d’inverno del Napoli targato Mazzarri. Arriverà per aiutare il reparto difensivo, ma non solo. Il classe 1995 potrebbe essere utilizzato anche in un centrocampo a cinque da esterno (sia a destra che sinistra). E persino ala. Dove tutto è iniziato. Infatti, Pasquale prima di diventare terzino era un calciatore offensivo. Giocava mezzala o ala, poi con la maturità e con vari allenatori è stato arretrato. E se oggi è diventato un terzino di tutto rispetto in Serie A lo deve a Luigi Apolloni, vicecampione del Mondo con la Nazionale nel 1994 e nello specifico allenatore di Mazzocchi nel 2016.

Apolloni: “Mazzocchi è un ragazzo a modo, sempre disponibile”

Luigi Apolloni, che ricordo ha di Pasquale Mazzocchi che ha allenato ai tempi del Parma tra Serie D e Serie C?

Arrivò a campionato in corso (in Serie D ndr), me ne parlarono benissimo. È stato una sorpresa, ha mostrato tutte le sue qualità da esterno alto, ma lo provai anche da terzino. E’ un ragazzo a modo, sempre molto disponibile. Lui interpretò il ruolo da terzino, non semplice, in maniera eccelsa.

Allora dobbiamo ad Apolloni la scoperta di Mazzocchi terzino…

Io l’ho provato terzino, fece alcune cose…Non ho avuto tanto tempo, ma fece qualche prestazione importante. Doveva migliorare la fase difensiva e l’ha fatto in modo straordinario. E’ sempre stato bravo in quel ruolo, si è impegnato molto e si mise a disposizione della squadra.

Si aspettava quest’ascesa dalla Serie D al debutto in Nazionale?

Avevo intravisto delle qualità, ci avrei scommesso che sarebbe arrivato lontano. Oltre alle sue qualità tecniche, ha sempre mostrato disponibilità. Un ragazzo che giocava con la squadra e per la squadra.

Pensa che troverà spazio nel Napoli di Mazzarri, nonostante ci sia Di Lorenzo?

Sicuramente Mazzocchi può ritagliarsi un ruolo anche non giocando terzino destro, perché Di Lorenzo è il titolare del Napoli. Può fare anche l’esterno alto e il terzino sinistro. Le capacità le possiede. Poi dipenderà da Walter Mazzarri come vorrà utilizzare Pasquale. Il ragazzo ha tutte le qualità per dare una mano alla squadra. Non sarà il risolutore di tutti i problemi del Napoli, ma può aiutare il club a risalire in classifica. Questa squadra non è quella dello scorso anno, ma non è neanche quella vista in questa stagione.