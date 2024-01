Napoli, occasione Davinson Sanchez: primi contatti con l’agente | ESCLUSIVO

Davinson Sanchez spinge per lasciare subito il Galatasaray: è un’occasione per il Napoli. Primi contatti con l’agente

Aurelio De Laurentiis ha promesso di rinforzare il Napoli in questa sessione di calciomercato invernale. Se la difesa dello scudetto è ormai un miraggio, riuscire a risalire la china e salvare la stagione tra Supercoppa, Champions e, soprattutto, corsa per il quarto posto, è ancora possibile. Mentre ufficializza Mazzocchi e attende sviluppi per Samardzic, il club azzurro lavora anche per un’altra priorità, forse la più importante: il difensore centrale.

Con Ostigard in uscita e un Natan che ha ancora tanti limiti e un fisiologico bisogno d’adattamento a una realtà totalmente nuova, il Napoli sta cercando un centrale affidabile, pronto, in grado di affiancare in tempi brevi Rrahmani al centro della retroguardia. La pista Dragusin è resa complessa dal forte inserimento del Tottenham, ma nella lista partenopea spunta un’altra interessante opportunità: Davinson Sanchez.

Negli ultimi giorni, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, ci sono stati contatti tra l’entourage del colombiano (col quale i rapporti sono molto solidi da anni, visto che è lo stesso che rappresenta Duvan Zapata) e il club azzurro. Davinson, che nel 2017 fu acquistato per circa 40 milioni dal Tottenham dopo aver brillato nell’Ajax, è passato durante la scorsa estate al Galatasaray. È stato titolare in quattro match di Champions (col Manchester United firmò due assist) e in otto giornate della Super Lig turca, fermandosi poi a inizio dicembre per un problema muscolare gestito male al suo rientro dopo l’ultima sosta per le nazionali.

Calciomercato Napoli, Davinson Sanchez costa circa 8 milioni

Tra una decina di giorni il veloce centrale colombiano tornerà ad essere disponibile, e attende novità sul suo futuro. L’adattamento al contesto del Galatasaray, soprattutto fuori dal campo, non è stato soddisfacente e l’idea di giocare a Napoli lo intriga da anni. Gli azzurri lo hanno già cercato più volte in prestito durante i suoi anni al Tottenham, nel quale ha totalizzato 207 presenze: è un profilo che stimano e che conoscono bene. E il gradimento è ricambiato.

La situazione del calciatore, che spinge per cambiare aria, rende il prezzo del suo trasferimento un’opportunità: l’ex degli Spurs può lasciare Istanbul per circa 8 milioni di euro. Discorso a parte per l’ingaggio, che si aggira sui 3 milioni netti. Si tratta, soprattutto senza l’aiuto del Decreto Crescita, di una cifra importante, ma la scelta di puntare al risparmio in un ruolo così delicato è stata già fatta in estate ed è stata una delle (tante) concause che hanno condotto alla situazione attuale. Con Davinson, il Napoli si assicurerebbe un rinforzo di qualità, esperienza, nel pieno della maturità (compirà 28 anni a giugno) e pronto per giocare titolare a stretto giro di posta.