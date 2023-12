De Laurentiis: “Sono l’unico responsabile. Chiedo scusa ai tifosi del Napoli”

Aurelio De Laurentiis post Napoli-Monza: “Interverrò sul mercato per rimediare agli errori. Chiedo perdono ai napoletani”

Queste le parole di Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa: “Mi sembrava doveroso fargli gli auguri per un 2024 radioso. Spero si avverino sogni e soddisfazioni. Tutto quello che è successo finora è solo mia responsabilità”

“Mi assumo tutta la responsabilità: devo chiedere scusa ai napoletani ed ai tifosi. Penso che il campionato è lungo e ci muoveremo sul mercato. La verità ha varie pieghe. Quando tornerò dalla Supercoppa in Arabia, se dovessimo andare in finale, vi racconto dopo il mio punto di vista. Voi giornalisti avete pagine, radio, tv da riempire. Ognuno deve dire la propria, ma il tifoso deve conoscere la verità e la verità la conosce solo chi sta all’interno”.

De Laurentiis: “Manca senso di equità agli arbitraggi”

“Questa sera devo pregare Gravina e Rocchi di dare un senso di equità e spettacolarità al calcio italiano. Se invece di vedere partite di calcio ma di rugby e non c’è equità nel distribuire i cartellini da ambo le parti, allora…”

“Non voglio parlare di arbitraggi a sfavore del Napoli che pur ci sono stati. Caro Rocchi, lei non può permettere che un arbitro ad una persona per bene come Palladino o un signore come Mazzarri venga espulso così. Non puoi avere l’utilizzo del cartellino a tutti i costi. Se a furia di correre, perdono l’ossigenazione nel cervello, allora bisogna fare anche i cambi dell’arbitro come noi cambiamo i calciatori”