UFFICIALE, stiramento al legamento: salta la Supercoppa

Infortunio serio dopo un durissimo scontro di gioco. Il terzino non potrà disputare la Supercoppa in programma a metà gennaio

Salterà la Supercoppa e non solo. Meno grave del previsto, ma comunque serio l’infortunio rimediato dal terzino. Trattasi di uno “stiramento al legamento laterale interno del ginocchio sinistro”, come recita il comunicato del club uscito in questi istanti.

‘Vittima’ di questo infortunio è Joao Cancelo, ex terzino di Inter e Juventus attualmente in prestito al Barcellona. Il portoghese si è fatto male al ginocchio ieri sera, prima del decimo minuto della sfida della Liga contro il Las Palmas, in un durissimo scontro di gioco con Perrone.

Si temeva un problema molto più serio, anche se lo stiramento al legamento imporrà grossa cautela allo staff medico dei blaugrana. Il ventinovenne di proprietà del Manchester City salterà sicuramente il match di Copa del Rey contro il Barbastro e la Supercoppa spagnola in programma tra il 10 e il 14 gennaio.