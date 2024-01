DIRETTA – Torino-Napoli, la conferenza di Mazzarri LIVE

Walter Mazzarri presenterà Torino-Napoli in conferenza stampa: dal campo al mercato, le dichiarazioni del tecnico azzurro

Torna in campo il Napoli dopo il pareggio contro il Monza. A Torino c’è il primo appuntamento del 2024 degli azzurri che si presentano con un Mazzocchi in più. Walter Mazzarri parla in conferenza stampa: Calciomercato.it seguirà per voi le sue dichiarazioni.

Articolo in aggiornamento

DESIDERI PER IL 2024 – “Voglio invertire la rotta il prima possibile, dal punto di vista dei risultati. Anche con il Monza, la prestazione è stata buona ma abbiamo raccolto un solo punto”.

JUAN JESUS – “Dopo Bergamo siamo sempre stati in emergenza, speravo che il 2024 iniziasse meglio, domani ci saranno tante assenze e sono preoccupato. Parlerò con Juan Jesus per capire se sarà disponibile domani, mentre Gaetano proverà oggi”.

MAZZOCCHI – “È un ragazzo eccezionale, non lo conoscevo ma è motivatissimo. Ha una voglia di spaccare il mondo ed è un bene. I nuovi devono trasmettere carica a qui è qui da più tempo. Mi piace anche a livello tecnico. Di Lorenzo non aveva il sostituto: Mazzocchi è un jolly che può essere usato su più ruoli”.

DIFESA A 5 – “Non sono d’accordo, contro il Monza abbiamo chiuso con il 4-2-4. Oggi non volevo parlare per la squalifica, ma era necessario farlo. Con il Monnza abbiamo giocato molto bene, facendo uno sforzo per vincerla come succedeva ai tempi di Cavani e Lavezzi. Spero di continuare a creare lo stesso numero di occasioni, i gol poi fioccheranno”.

SIMEONE – “Simeone è un grande giocatore. Ha caratteristiche diverse da Raspadori che gioca di manovra. Se voglio attaccare la profondità parte l’argentino: ho l’imbarazzo della scelta”.