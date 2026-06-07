Paura per Eriksen, nuovo malore in campo: le condizioni

Paura per Christian Eriksen con il centrocampista danese che si è accasciato al suolo per un nuovo malore durante l’amichevole tra la Danimarca e l’Ucraina.

La partita è stata sospesa in attesa di notizie sulle condizioni dell’ex calciatore dell’Inter che, come riportato dalla federazione calcistica danese, è cosciente e sta bene, uscendo dal campo con le sue gambe.

Attimi di paura per il calciatore classe 1992 in ricordo di quanto accaduto in occasione del 2021 con il calciatore che aveva avuto un arresto cardiaco in campo. “Christian sta bene in questo momento – ha affermato il medico della nazionale danese – lui stesso ha chiesto di andare in ospedale in ambulanza. Siamo in costante contatto con i medici. Adesso sarà analizzato il suo pacemaker”.