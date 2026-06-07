Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Paura per Eriksen, nuovo malore in campo: le condizioni

Foto dell'autore

Paura per Christian Eriksen con il centrocampista danese che si è accasciato al suolo per un nuovo malore durante l’amichevole tra la Danimarca e l’Ucraina.

Christian Eriksen
Nuovo malore per Eriksen (Ansa Foto) – calciomercato.it

La partita è stata sospesa in attesa di notizie sulle condizioni dell’ex calciatore dell’Inter che, come riportato dalla federazione calcistica danese, è cosciente e sta bene, uscendo dal campo con le sue gambe.

Attimi di paura per il calciatore classe 1992 in ricordo di quanto accaduto in occasione del 2021 con il calciatore che aveva avuto un arresto cardiaco in campo. “Christian sta bene in questo momento – ha affermato il medico della nazionale danese – lui stesso ha chiesto di andare in ospedale in ambulanza. Siamo in costante contatto con i medici. Adesso sarà analizzato il suo pacemaker”.

4431

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

2 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

3 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

4 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

5 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

6 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

7 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1