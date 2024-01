Milan, corsa a Brassier: un club si tira fuori

Milan a caccia di un difensore, Brassier del Brest resta uno dei favoriti: un club si tira fuori

Con Matteo Gabbia tornato alla base e con Filippo Terracciano ormai ad un passo dal diventare rossonero, il Milan non è comunque intenzionato a fermarsi qui.

Il club meneghino è in cerca di un centrale difensivo, in particolare di piede mancino. Uno dei nomi che più piacciono in casa rossonera è Lenglet, di proprietà del Barcellona ma in prestito all’Aston Villa. Tra i profili seguiti però c’è Lilian Brassier, difensore centrale classe 1999 in forza al Brest. Il giocatore di origini togolesi, mancino rapido e roccioso fisicamente, è in grado anche di giocare come terzino sinistro. Un aspetto gradito alla dirigenza rossonera, con Moncada che ha sottolineato come sarà necessario acquistare un nuovo centrale visti gli infortuni.

Milan, piace Brassier: il Porto si tira fuori e il Monaco tentenna

Dalla Francia però arrivano buone notizie per quanto riguarda la corsa al giocatore transalpino. Sulle sue tracce, oltre al Milan, vi abbiamo raccontato come ci siano diversi club e come il Brest sia intenzionato a lasciarlo partire solo a titolo definitivo.

‘Foot Mercato’ sottolinea però come per il Milan le cose potrebbero farsi meno complesse. Perché il Porto sembra essersi tirato fuori dalla corsa al difensore. E anche il Monaco è al momento in una situazione di stand-by. Nel Principato è approdato infatti Thilo Kehrer in prestito dal West Ham ed ora i monegaschi non sembrano avere più quell’esigenza di acquistare un nuovo centrale difensivo. Ecco perché questi due fattori potrebbero favorire il Milan, che resta sempre estremamente vigile su Brassier, il cui contratto con il Brest terminerà nel giugno 2025. Potrebbe essere lui quindi il nuovo volto da regalare a Stefano Pioli.