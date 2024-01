Niente Roma, ma Bonucci non molla: ritorno di fiamma in Serie A

Bonucci mette sempre nel mirino la Serie A, la pista Roma si è esaurita ma il difensore vuole tornare nel nostro campionato

Qualche giorno fa, sembrava che le cose stessero procedendo rapidamente per un suo approdo nella Capitale. Invece, tra la Roma e Bonucci c’è stata la brusca frenata e la pista è poi altrettanto rapidamente decaduta.

Le questioni ambientali hanno inevitabilmente pesato e avuto un ruolo decisivo. Troppo ingombrante il passato di Bonucci alla Juventus. In ogni caso, il difensore rimane determinato a lasciare l’Union Berlino e la Germania, dopo una esperienza profondamente deludente. Non è stato il treno giusto per rimanere nei radar di Spalletti, in vista di Euro 2024. Bonucci cerca una degna chiusura in Nazionale e per questo vuole fortemente tornare in Serie A, per giocarsi le ultimissime carte nei prossimi mesi.

Genoa, Dragusin nel mirino dei club inglesi: i contatti per Bonucci riprendono

Riprende quota l’ipotesi Genoa, che era stata ventilata già in estate per il centrale 36enne. In rossoblù, Bonucci potrebbe prendere il posto di Radu Dragusin.

Le prestazioni di alto profilo del romeno hanno acceso l’interesse di club importanti. Milan e Napoli ci hanno pensato, le richieste genoane hanno scoraggiato rossoneri e azzurri. E ora, Dragusin è vicinissimo al Tottenham, come raccontato da Calciomercato.it. A Gilardino, nel caso la sua partenza venisse confermata, servirebbe un sostituto di un certo spessore e secondo ‘Sport Mediaset’ l’idea Bonucci farebbe al caso dei liguri. Accessibile per costi e fattibile anche perché la stessa Union Berlino non si opporrebbe e agevolerebbe la partenza del difensore.