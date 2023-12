Bonucci alla Roma, brusca frenata: le ultime | CM.IT

Le ultime sull’affare che avrebbe dovuto portare il difensore Leonardo Bonucci alla Roma. Ecco cosa sta succedendo

Leonardo Bonucci alla Roma sembrava davvero un affare in dirittura d’arrivo, ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato.

Come appreso da Calciomercato.it, la trattativa ha subito una brusca frenata. Gli accordi erano stati raggiunti, ma al momento la fumata bianca non è certo vicina per via di alcune perplessità tecniche.

La Roma e l’entourage del calciatore stavano lavorando ai dettagli per un affare, davvero in dirittura d’arrivo. L’ex Juventus, che in Germania non ha trovato l’ambiente ideale, era pronto a lasciare l’Union Berlino per provare a rilanciarsi nella Capitale. Ora però tutto è cambiato. La squadra di José Mourinho dovrà comunque attingere dal mercato per prendere un centrale di difesa: Ndicka, infatti, lascerà i giallorossi per partecipare alla Coppa d’Africa, e Smalling non gioca un match dallo scorso 1 settembre.