Milan, affondo per il difensore: offerta in vista

Milan a caccia di un difensore a gennaio, club pronto a sferrare l’affondo: offerta in vista

Matteo Gabbia sarà il primo acquisto della difesa rossonera. Il ritorno alla base del difensore nato a Busto Arsizio non sarà però l’unica manovra del Milan in questo mercato di gennaio.

I tanti infortuni hanno costretto la società ad attivarsi sul mercato e si cerca un altro difensore centrale, possibilmente mancino. Non potrà essere extracomunitario visto che quello slot sarà occupato da Popovic, talentuoso 2006 serbo che i rossoneri accoglieranno dopo l’Epifania. Nonostante l’annullamento del Decreto Crescita, il Milan guarda ancora con attenzione all’estero e uno dei nomi ultimamente emersi è quello di Lilian Brassier, difensore centrale mancino del Brest, in grado anche di giocare come terzino sinistro.

Milan su Brassier, ostacoli Porto e Monaco: i portoghesi pronti con l’offerta

Gli scout rossoneri hanno osservato con attenzione i progressi del ragazzo classe 1999 di origini togolesi e presto potrebbero esserci i primi contatti con il club transalpino.

Brassier ha un contratto in scadenza nel 2025 e il Brest non può tirare troppo la corda con il prezzo, ma a spaventare il Milan, più che la richiesta fatta potrebbe essere la concorrenza. ‘L’Equipe’ sottolinea come la società francese non sia intenzionata a privarsi del suo centrale in questo mercato invernale e potrebbe farlo solo se dovessero arrivare offerte da 10 milioni di euro o più per il difensore, che piace anche a Porto e Monaco. Il club del Principato lo sta seguendo da tempo, ma è il Porto quello che sembra maggiormente intenzionato a fare sul serio.

Dalla Francia riferiscono come i lusitani sarebbero pronti a formulare presto una prima offerta. Il Porto infatti, in vista di quella che sarà la seconda parte di stagione, in cui sarà impegnato anche in Champions League contro l’Arsenal, punta a regalare a Sergio Conceicao nuovi innesti e Brassier sarebbe uno dei primi nomi della lista della spesa dei ‘Dragoes’ portoghesi.