Milan, si complica per il difensore: triplo assalto francese

Milan e Roma alla ricerca quasi disperata di un difensore centrale: un nome è caldo e può soddisfare entrambe, ma la concorrenza è alta

Il difensore centrale è un tarlo di almeno due big della Serie A. Roma e Milan sono a caccia di rinforzi da portare al più presto ai propri allenatori vista l’emergenza totale per motivi diversi. I giallorossi erano già corti nel reparto e con l’infortunio di Smalling e la partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa la situazione è precipitata. E Mourinho oggi ha punzecchiato la società e il direttore Tiago Pinto, sottolineando come la situazione attuale fosse largamente nota 3 o 6 mesi fa. Inoltre, in queste ore è praticamente sfumato Bonucci per questioni tecnico-economiche e di ambiente. Situazione simile per Pioli, che ha perso tutti i difensori per infortunio ad eccezione del solo Kjaer che dovrà fare coppia con il giovane Simic. Alla precisa domanda sul ritorno di Matteo Gabbia, il tecnico del Milan ha semplicemente risposto confermando che il club gli darà un difensore dal mercato.

Il toto-nomi è partito da tempo, il profilo che cercano entrambe è praticamente uguale. Giocatore pronto subito, in prestito, economicamente sostenibile, magari con un buon background. Come Thilo Kehrer, accostato da diversi giorni sia alla Roma che al Milan. Il tedesco sta giocando pochissimo al West Ham, con appena 12 presenze in tutte le competizioni. In totale 4 da titolare, ma mai in campionato dove ha collezionato una ventina di minuti fino ad ora. Classe ’96, lo scorso anno è arrivato a Londra dal PSG per 12 milioni dopo che i francesi ne avevano sborsati 37 per prenderlo dallo Schalke. È un nazionale tedesco, ha giocato il Mondiale in Qatar e poi in questa stagione non è più stato convocato visto l’andamento in campo. Milan e Roma ci pensano seriamente, ma la concorrenza è alta e arrivata anche dalla Francia.

Milan e Roma su Kehrer: il West Ham apre al prestito, ma c’è la Ligue 1

Kehrer è un calciatore nel pieno della sua maturità, umana e calcistica anche se in questi mesi non si è mai visto in campo. Ha un contratto ancora lungo col West Ham, che però non ci conta affatto e per questo ha aperto al prestito. Così come il tedesco scalpita per andare via. Secondo ‘footmercato.net’, gli Hammers sono disposti a cederlo a titolo temporaneo anche se l’ostacolo ingaggio non è da tralasciare visto che guadagna quasi 3 milioni.

Il portale francese, però, oltre a Milan e Roma – per cui Kehrer può essere una pista concreta e prioritaria – ci sarebbero anche ben tre club francesi. Il Rennes, prossimo avversario proprio dei rossoneri nel playoff di Europa League, è decimo in campionato anche a causa di qualche errore di troppo in difesa. E per questo motivo starebbe trattando proprio il prestito dell’ex PSG, che può giocare anche da terzino. Interessato al 27enne c’è anche il Nizza di Francesco Farioli, che ha già la miglior difesa del campionato ma vorrebbe un’alternativa in più. Col fascino di poter rilanciare il calciatore. Infine il Monaco, che è terzo a -2 dal Nizza ma con la seconda peggior difesa tra le prime 12 della Ligue 1.