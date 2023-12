Milan-Sassuolo, Pioli: “Sbagliato pensare al futuro. Ecco il nostro difetto”

Le dichiarazioni del tecnico rossonero in conferenza stampa alla vigilia della sfida Milan-Sassuolo, in programma domani a San Siro

E’ vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli, che domani affronterà il Sassuolo per la diciottesima giornata di Serie A.

Un match da vincere per mettere a tacere le voci relative ad un esonero del tecnico di Parma e per provare a dimenticare i tanti infortuni, che continuano a complicare la stagione dei rossoneri.

La conferenza di Pioli:

La settimana del mister – “E’ stata una settimana di lavoro per migliorare il nostro presente. Bisogna mettere in campo una prestazione vincente. Sfida al Sassuolo?Non deve essere un’ultima spiaggia domani. Abbiamo commesso degli errori contro la Salernitana, che ci ha abbassato il nostro livello. Io non ho paura, vorrei che la squadra possa esprimere il proprio potenziale, diventando più unita. Il nostro difetto di quest’anno è non avere avuto continuità”.

Messo in discussione dal club – “Non ho sentito Cardinale, l’ho visto a Milanello un mese fa. Mi relazione con i dirigenti come sempre. Ho vissuto questa settimana lavorando, è sbagliato pensare al futuro di Pioli. Abbiamo tutti bisogno di una vittoria domani. Servono tante cose, c’è margine per fare bene, ma domani servono i tre punti”.

Ritorno di Gabbia – “Non parlo di mercato, ma il club è disponibile per coprire le difficoltà che abbiamo in questo momento”.

Ibrahimovic a Miami – “Dove chiedere a Zlatan, ma è un qualcosa già programmato dall’inizio. Io non vedo nulla di particolare, non è questo il problema. L’ho sentito in questi giorni”.

Leader più convinti – “Leao e Theo Hernandez? E’ sbagliato parlare di entità suddivise, siamo un gruppo che lavora insieme e cerca le soluzione insieme. Tutti possiamo fare meglio e dare di più. Rafa viene da un infortunio e Theo sta dando una disponibilità incredibile”.

Coppa d’Africa – “Sono in corso delle trattative per fare in modo che Chukwueze e Bennacer restino anche per l’Empoli. Vedremo cosa succederà”