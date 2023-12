Gli arabi pagano la clausola: De Zerbi al Milan

Il Milan guarda già al futuro con gli arabi che stanno lavorando per entrare in società e hanno già puntato De Zerbi

Il Milan è in un momento complicatissimo della sua stagione e anche della sua storia recente. Il pareggio con la Salernitana ha messo a rischio la panchina di Stefano Pioli, che però ad ora rimarrà al suo posto. La proprietà rossonera non vorrebbe cambiare in corsa allenatore, nonostante i risultati non siano esaltanti vista la ‘retrocessione’ in Europa League e la distanza dalla vetta.

A fine anno, però, la separazione sembra essere ipotesi assolutamente plausibile e in questi giorni si sta parlando sempre più insistentemente del suo possibile erede. Con la possibilità pure che si cambi addirittura in società, considerando l’eventuale arrivo degli arabi di Pif che restano interessati a entrare nel club. Questa mattina il nome forte è quello di Antonio Conte che di certo non è nuovo, ma che sta prendendo sempre più quota. A fine stagione, ma non è detto che non possa arrivare un avvicendamento anticipato. Non è ovviamente l’unico nome quello dell’ex ct, visto che ‘La Repubblica’ parla anche e soprattutto di Roberto De Zerbi. Pioli resta in bilico, sotto strettissima osservazione per i prossimi risultati: il Milan giocherà contro Sassuolo, Cagliari (in Coppa Italia) ed Empoli prima di ospitare la Roma a metà gennaio. Un tris di impegni con cui il tecnico emiliano deve assolutamente tirarsi su e picchettare la sua panchina.

Milan, De Zerbi piace soprattutto agli arabi: strapparlo al Brighton sarà un’impresa

Pioli resta comunque a rischio esonero, ma in questo momento non sembra esserci un nome per raccogliere la sua eredità già da subito. Una delle ipotesi lanciate dal quotidiano è quella di un cambio nello staff del tecnico, anche perché la questione infortuni è ormai già diventata insostenibile. Ma anche in campo, con quelli che giocano, la situazione non è florida.

Per Repubblica, il nome che piace alla dirigenza è appunto Roberto De Zerbi, attuale manager del Brighton. Ma l’ex Sassuolo ha il gradimento soprattutto degli arabi che vorrebbero portare proprio lui per entrare in società, con la trattativa che pare in corso tra il fondo saudita e Cardinale. Di certo non sarà facile strapparlo alla Premier League: De Zerbi ha in primis una clausola da oltre 10 milioni. E poi in Inghilterra il tecnico si trova benissimo, è apprezzatissimo da tutto il movimento e si è fatto conoscere al grande calcio mondiale. Tanto che Guardiola lo ha esaltato e investito come suo erede al City. Poi in Premier c’è grande disponibilità economica e anche dal punto di vista dell’abnegazione al suo progetto e il suo tipo di calcio. Il Milan dovrebbe fare un grande sforzo economico, garantendo investimenti sul mercato soprattutto in caso di arrivo degli arabi e può contare inoltre sul fascino rossonero. A livello di storia, ma anche perché De Zerbi è cresciuto calcisticamente proprio a Milanello.