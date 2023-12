Riecco Maldini e Massara: gli arabi stravolgono subito il Milan

La squadra rossonera potrebbe essere ceduta già nei prossimi mesi: avanza l’idea PIF. Il punto della situazione

E’ la giornata di Stefano Pioli, messo in discussione dopo il pareggio contro la Salernitana e l’ennesimo brutto infortunio, occorso a Fikayo Tomori.

Ma oggi c’è spazio per delle nuove notizie relative alla proprietà. Le voci relative all’arrivo di una nuova proprietà continuano, infatti, ad arrivare con insistenza. Gerry Cardinale, non è certo un segreto, sta d’altronde cercando nuovi finanziatori, come è pressi per i fondi. C’è da versare nelle casse di Elliott ben oltre 550 milioni del prestito triennale ottenuto nell’estate del 2022. Così Repubblica.it, torna a scrivere della possibilità dell’arrivo del fondo saudita Pif, il quale sarebbe pronto a a diventare, di fatto, socio di Gerry Cardinale, pagando addirittura già nei primi mesi del nuovo anno del maxi prestito.

Si legge, inoltre, che in estate, all’inizio della prossima stagione, gli americani potrebbero cedere le proprie quote agli arabi, permettendo così a Pif di diventare il proprietario del Milan. Al momento – prosegue l’articolo – sembra ancora fanta-finanza.

Milan, Maldini e Massara tornano con gli arabi

E’ evidente, però, che se davvero lo scenario si dovesse realizzare, i sauditi avrebbero la possibilità di stravolgere ancora una volta i vertici dirigenziali e dopo pochi mesi ci sarebbe la possibilità clamorosa di rivedere ancora Paolo Maldini e Frederic Massara al Milan.

D’altronde non è la prima volta che l’ex difensore rossonero, licenziato da Cardinale, come il ds, viene accostato al Diavolo. Potrebbe non essere un caso se entrambi non abbiano ancora accettato un nuovo club…