Conte sotto l’albero: nel 2024 torna in Serie A

Antonio Conte si godrà il Natale con la famiglia, preparandosi ad un 2024 che lo vedrà tornare in panchina: la Serie A lo aspetta

Il Natale è un momento per stare vicini alla propria famiglia, anche per calciatori e allenatori che sono abituati ad essere sempre in viaggio e dedicarsi ai famigliari nei ritagli di tempo tra una partita e un allenamento. Chi passerà un Natale più tranquillo del solito è Antonio Conte, che però nella letterina a Babbo Natale ha fatto una sola richiesta che è pronta ad essere esaudita: tornare in panchina nel 2024.

Il tecnico salentino in questo periodo di inattività ha studiato molto calcio e si è aggiornato, preparandosi a tornare carico e vincente come è sempre stato. Al termine della stagione, il suo ritorno in Serie A prende sempre più quota, con due prestigiose panchine italiane che potrebbero rimanere senza un proprietario in estate. Due allenatori che vivranno un Natale con umore opposto sono Stefano Pioli e Massimiliano Allegri: il tecnico emiliano sta vivendo il peggior momento della sua gestione in rossonero, mentre il livornese quello migliore dal suo ritorno in bianconero. Eppure, entrambi, potrebbero salutare al termine della stagione in corso.

Destino segnato per Pioli: il Milan pensa a Conte per ripartire alla grande

Il pareggio di Salerno ha acuito la crisi del Milan e indebolito ulteriormente la posizione di Stefano Pioli. La scelta dei rossoneri ora è di andare avanti con il tecnico emiliano, ma il suo destino appare segnato. E l’ombra di Antonio Conte si fa sempre più incombente.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza del Milan si starebbe preparando anche a sostituire in corsa Pioli e il nome che più entusiasma sarebbe proprio quello di Conte. Il tecnico salentino, che non vorrebbe prendere una squadra in corsa, potrebbe essere convinto con un progetto lungo e con la possibilità di lavorare fin da subito sulla testa della squadra. Non è da escludere, però, che dietro a Conte ci potrebbe essere un’altra possibilità: quella di sostituire Allegri al termine della stagione. Quello che è certo è che la volontà dell’ex allenatore di Juve e Inter di tornare in panchina nel 2024 si potrebbe avverare presto.