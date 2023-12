Dal Milan a Londra: clausola aggirata | CM.IT

C’è di nuovo l’ostacolo della Premier League sulla strada del Milan in vista della sessione invernale di calciomercato

Eliminato dalla Champions League, ma non dall’Europa, il Milan contro il Monza ha ritrovato Simon Kjaer dopo un lungo periodo di assenza, ma rinforzare il reparto difensivo resta una priorità assoluta in vista del calciomercato di gennaio.

Già da tempo, la dirigenza rossonera si è mossa con convinzione su Lloyd Kelly, in scadenza a giugno con il Bournemouth. Le elevate richieste economiche e la concorrenza di alcune big inglesi hanno tuttavia persuaso la squadra mercato ad esplorare anche altri sentieri per non ritrovarsi impantanati. Rimanendo in Premier League, non tramonta la pista Jakub Kiwior, soprattutto qualora l’Arsenal dovesse aprire definitivamente al prestito. Sono più recenti, invece, le indiscrezioni su Clement Lenglet, che vuole lasciare l’Aston Villa dopo sei mesi vissuti da comprimario.

Calciomercato Milan, il Tottenham fa sul serio per Morato

L’Inghilterra rischia di fare da sfondo alle vicende rossonere anche in maniera indiretta. Nelle scorse settimane, infatti, si è parlato di un ritorno di fiamma per Felipe Rodrigues da Silva, meglio noto come Morato. Proposto e ignorato da diversi club italiani quando costava appena 8 milioni, il brasiliano 22enne secondo quanto raccolto da Calciomercato.it viene ora valutato almeno 30 milioni di euro dal Benfica.

Le informazioni in nostro possesso confermano un interesse da parte del Tottenham, a caccia di rinforzi difensivi per gennaio. Una pista che sta curando in prima persona Kia Joorabchian, dopo che gli scout inglesi hanno visionato in più di un’occasione l’ex San Paolo. Sotto contratto con gli encarnados fino al 30 giugno del 2027, Morato ha una clausola rescissoria da 100 milioni di euro.