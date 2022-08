ESCLUSIVO | Milan: pista brasiliana in difesa, ma il prezzo frena tutto

Oltre al centrocampista, il Milan vuole regalare a Stefano Pioli anche un difensore entro la fine del calciomercato estivo

Un centrocampista e un difensore centrale. Le linee guida del mercato agostano del Milan non sono mai cambiate. Tra le difficoltà generate da un budget limitato e da una situazione societaria ancora in fieri, la dirigenza rossonera sta lavorando alacremente per cercare di accontentare Stefano Pioli. Per quanto concerne la retroguardia, il nome più caldo resta quello di Tanganga, ma il giocatore del Tottenham non è certamente stato l’unico monitorato da Paolo Maldini e Frederic Massara. Abdou Diallo ed Evan Ndicka sono stati al centro di vere e proprie trattative. Nelle ultime ore, tuttavia, siamo riusciti a raccogliere informazioni anche su un altro profilo.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la dirigenza rossonera aveva iscritto al proprio casting anche il nome di Morato. Disponibile a 8-9 milioni di euro fino al 30 giugno, il 21enne brasiliano ora viene valutato 20 milioni dal Benfica. Una cifra che ha impedito sin qui la nascita di ogni tipo di trattativa e con cui hanno dovuto scontrarsi anche altri club. Ne sa qualcosa il Rennes che a luglio si è visto rifiutare due offerte, la più alta da 15 milioni più 2 di bonus, prima della virata definitiva su Arthur Theate del Bologna.

Calciomercato Milan, troppo cara la pista Morato

Sotto contratto fino al 30 giugno del 2024, l’ex San Paolo è stato ingaggiato dal club lusitano nel settembre del 2019 riconoscendo un piccolo indennizzo al club tricolor. Protagonista indiscusso in questo avvio di stagione, Morato è stato impiegato come titolare in tutte e sei le gare disputate dalle Aguias (4 in Champions e 2 in campionato), smettendo i panni da comprimario che aveva lo scorso anno.

In attesa del recupero di Lucas Verissimo, il mancino paulista ha sfruttato appieno le occasioni concessegli dal nuovo allenatore Roger Schmidt, calamitando su di sé anche le attenzioni di alcuni club di Liga e Premier League.