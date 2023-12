Triplete Inter per il vice Dumfries: un esperto, uno scambio o un esubero dal nemico

La tegola Cuadrado scuote l’Inter: la dirigenza di Viale della Liberazione torna sul mercato per la fascia destra

Cuadrado sotto i ferri, c’è una falla nello scacchiere di Simone Inzaghi. Alla fine il colombiano sarà costretto all’operazione, che lo costringerà a uno stop di almeno tre mesi.

Rientro previsto per fine marzo, con l’Inter che si ritrova senza un’alternativa importante dietro Dumfries sulla corsia destra. Nella cena di giovedì sera ad Appiano Gentile tra la dirigenza e Inzaghi si è parlato dell’arrivo di un nuovo innesto a gennaio per coprire il vuoto lasciato da Cuadrado, con il tecnico che ha stretta necessità di avere un’opzione sulla fascia che possa far rifiatare l’olandese visiti i tanti impegni tra Italia ed Europa dei nerazzurri. Una soluzione porta all’arrivo anticipato di Djalo con lo spostamento di Darmian stabilmente come quinto di centrocampo, anche se in quel caso l’Inter deve scontrarsi con la richiesta del Lille che libererebbe il difensore portoghese di fronte a un assegno da 5 milioni di euro.

Inter, Valentin Carboni e Oristanio sul mercato per finanziare il colpo a destra

Ausilio ha ammesso la volontà di consegnare a Inzaghi un rinforzo in quel settore di campo e insieme a Marotta stanno vagliando diverse soluzioni, prettamente low cost considerando che le disponibilità di Zhang sono ridotte al minimo per la finestra invernale.

Oltre a Buchanan all’estero c’è l’opzione Meunier, utilizzato col contagocce al Borussia Dortmund, mentre in Serie A occhi puntati su Mazzocchi (col possibile inserimento di Sensi nelle negoziazioni con la Salernitana) e Zanoli, anche se va capito se il Napoli è disposto a rinforzare un ‘nemico’. A questi si aggiunge Toljan e un eventuale scambio di prestiti col Sassuolo per Bisseck. Non tramonta dal Cagliari neanche la pista Nandez: l’Inter – scrive il ‘Corriere dello Sport’ – in quel caso potrebbe sacrificare il cartellino di Oristanio, già in prestito nella compagine allenata da Ranieri. Inoltre, per finanziare il nuovo innesto sulla fascia, la dirigenza di Viale della Liberazione penserebbe al rientro dal Monza di Valentin Carboni per offrirlo al miglior offerente e incassare un prezioso tesoretto. Tante strade e un unico obiettivo: trovare al più presto un vice Dumfries sulla destra.