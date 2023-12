Cuadrado si opera, stop lunghissimo: nuovo terzino per l’Inter

L’intervento dell’esterno colombiano avrà luogo in Finlandia all’inizio della prossima settimana. Inzaghi si aspetta ora un sostituto

Decisione presa, Cuadrado si opera al tendine d’Achille sinistro. Come appreso da Calciomercato.it, il colombiano andrà sotto i ferri in Finlandia all’inizio della prossima settimana.

Tempi di recupero lunghi, anzi lunghissimi per l’ex Juve: si parla infatti di almeno tre mesi di stop. Un bel guaio per Inzaghi, il quale spera adesso nel via libera di Zhang – che a Milano non si vede da più o meno sei mesi – a un tesoretto per l’arrivo di un nuovo laterale destro nell’imminente mercato di gennaio.

Sempre viva l’ipotesi di un arrivo anticipato di Djalo – con conseguente ‘spostamento’ di Darmian come vice Dumfries – col quale i nerazzurri hanno già un accordo per giugno, anche se il portoghese ex Milan in forza al Lille fin qui non è mai sceso in campo dato che è ancora in ripresa dopo l’operazione al ginocchio.

Se l’Inter decidesse invece di prendere un giocatore di ruolo: interessa Toljan del Sassuolo, ma anche Mazzocchi della Salernitana e Zanoli del Napoli. Impossibile prendere quest’ultimo, tutt’altro i primi due, anche con la formula del prestito.

Inter, arriverà un sostituto di Cuadrado: la conferma di Ausilio

Con qualche milione in mano, invece, l’Inter potrebbe provare l’assalto a Buchanan del Bruges, obiettivo per la fascia destra da circa un anno e mezzo.

L’arrivo in ogni caso di un sostituto di Cuadrado è stato confermato dal Ds interista Ausilio a Vibo Valentia, dove si è recato per la IX° Edizione del ‘Premio Sportivo Fortunato De Agazio’.