Nuovo forfait per Mazzarri: il titolarissimo salta Napoli-Cagliari

Sale a quattro il numero degli indisponibili in casa Napoli: un altro titolarissimo salterà la sfida contro il Cagliari al Maradona.

Altri problemi fisici in casa Napoli. A poche ore dalla 16a giornata di campionato, Mazzarri non può contare su Elmas – out per un problema muscolare – e non potrà fare affidamento neanche sul suo titolarissimo di fiducia.

Piotr Zielinski, infatti, si è fermato durante la rifinitura per un fastidio al ginocchio. Un problema non grave, ma che gli costerà almeno qualche giorno di stop precauzionale contro Cagliari e Frosinone. Il polacco non sarà neppure convocato per la gara odierna al Maradona. L’obiettivo dello staff medico è quello di poter recuperare Zielinski per il big match contro la Roma, in programma all’antivigilia di Natale il 23 dicembre. Salterà con ogni probabilità anche l’ottavo di finale di Coppa Italia in programma la prossima settimana contro il Frosinone.

Napoli-Cagliari, mancano il titolare e il sostituto: scalpitano Gaetano e Cajuste

Senza Zielinski ed Elmas, Mazzarri non avrà né il titolare di ruolo, né il suo sostituto ideale. In altre parole, dovrà adattare un nuovo centrocampista e proporre una formazione del tutto inedita contro i rossoblu.

Il modulo sarà confermato – il mister non sfugge dal 4-3-3 – e la mezzala sinistra potrà essere uno tra Gaetano e Cajuste, a seconda delle scelte tattiche studiate dal tecnico livornese. Il centrocampista di Cimitile sembra in leggerissimo vantaggio sullo svedese, ma occhio a possibili ribaltamenti dei pronostici a pochi minuti dal calcio d’inizio.

E proprio su quella fascia sinistra, mancherà ancora una volta Mario Rui. Il terzino portoghese sta recuperando dall’infortunio muscolare alla coscia sinistra. L’obiettivo è tornare a piena disposizione per il match contro la Roma. Insomma, quella data è cerchiata in rosso perché contro una diretta concorrente per un posto in Champions non si vuole fallire l’appuntamento. Natan dovrà stringere ancora un po’ i denti e adattarsi al ruolo di terzino. Secondo Mazzarri può farlo a buoni livelli, è l’unico dei centrali a potersi sganciare sulla fascia ed essere propositivo. Come avvenuto in Champions contro il Braga.

Di seguito la probabile formazione anti-Cagliari (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Gaetano; Politano, Osimhen, Kvaratkshelia.