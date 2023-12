Rinnovo Bove, l’elogio di Mourinho a lui (e non solo): il complimento in conferenza stampa

La Roma blinda Edoardo Bove confermando di credere in lui: un apprezzamento espresso anche ieri da Mourinho davanti ai microfoni

Edoardo Bove e la Roma, un matrimonio che continua fino al 2028. La redazione di Calciomercato.it aveva anticipato il rinnovo del contratto del centrocampista, un giocatore in cui il club giallorosso crede molto e che ha già fatto parlare di sé a più riprese per prestazioni importanti e anche per qualche sigillo non banale, come il gol che nella scorsa primavera, contro il Bayer Leverkusen, spinse di fatto la squadra di Mourinho in finale di Europa League.

Ieri, è stata la volta di un altro giovanissimo del vivaio giallorosso, il 19enne Niccolò Pisilli, trovare il suo primo gol da professionista nella vittoria per 3-0 contro lo Sheriff Tiraspol. Un momento molto commovente per tutto l’ambiente, di cui ha parlato Mourinho nella conferenza stampa post partita. Esplicitando la gioia per la crescita dei talenti giallorossi e la stima per chi, come Bove, ha voluto investire nella sua permanenza in giallorosso, estendendola anche al suo entourage nella persona dell’agente Diego Tavano: “Bove è stato il Pagano o il Pisilli di oggi, ha iniziato come loro – ha spiegato – Man mano si è guadagnato maggiore spazio, crescendo, dandosi una stabilità, senza nessun tipo di pressione. Ci sono giocatori, procuratori, genitori che quando il figlio lavora con la prima squadra ma non gioca devono per forza andar via perché sono dei fenomeni e non possono aspettare, nella crescita dei giovani c’è anche questo tipo di complessità”.