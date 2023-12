Napoli, altro ko per Mazzarri: si ferma anche lui

Il Napoli prepara il match di domani contro il Cagliari, altra assenza pesante per gli azzurri di Mazzarri: le ultime sull’infortunio

Il Napoli riparte dal campionato, dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, cercando di tornare a vincere anche in Serie A dopo un periodo difficile. Domani alle 18, al ‘Maradona’, arriva il Cagliari per interrompere un digiuno di vittorie casalinghe in campionato che dura ormai da fine settembre.

Walter Mazzarri, nell’allenamento odierno, ha avuto una buona e una cattiva notizia. Di positivo, il ritorno all’allenamento in gruppo di Mario Rui, sempre più vicino al rientro. Di negativo, invece, l’affaticamento muscolare che ha colpito Elmas. Il macedone, dunque, non sarà a disposizione per la sfida contro i sardi, togliendo una importante alternativa al centrocampo.