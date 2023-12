Soule porta alla Juve 35 milioni: così arriva il pallino di Giuntoli

La Juventus pronta ad ascoltare le offerte per Soulé e sacrificare l’argentino sul mercato: ecco il tesoretto per il colpo scudetto

Anche il Ds Manna nei giorni scorsi non ha negato la necessità della Juventus di intervenire sul mercato per un nuovo centrocampista a gennaio.

Le squalifiche di Pogba e Fagioli stanno penalizzando Allegri nelle scelte in mediana, con il tecnico bianconero spesso con la coperta corta in mezzo al campo e che sta facendo di necessità virtù per restare in scia in classifica alla capolista Inter. La soluzione meno complicata al momento porta a Kalvin Phillips, messo sul mercato da Guardiola al Manchester City e in uscita nella finestra invernale. La Juve è in pressing sull’inglese per farlo sbarcare in prestito alla corte di Allegri, con il Dt Giuntoli che lavora specialmente per un colpo low cost viste le casse non floride al momento della ‘Vecchia Signora’. La situazione però cambierebbe se la Juventus riuscisse a incassare un prezioso tesoretto dalle uscite a gennaio.

Calciomercato Juventus, tesoretto Soulé per l’assalto a Koopmeiners

In primis con le valigie pronte c’è Iling-Junior, utilizzato col contagocce da Allegri e che ha mercato in Premier League per ritornare in patria.

La dirigenza della Continassa inoltre sarebbe disposta ad ascoltare le offerte per i baby Yildiz e Huijsen se dovessero arrivare degli assegni irrinunciabili per il loro cartellino. Inoltre c’è la carta Soulé per la Juventus, con Giuntoli che sta valutando attentamente il futuro del giovane argentino che si sta mettendo in evidenza in prestito con la maglia del Frosinone. Il club bianconero apre al ritorno la prossima estate a Torino, ma non esclude un sacrificio di Soulé (anche lui corteggiato in Premier) se dovesse portare alla Continassa un’offerta da 35 milioni di euro. Tesoretto che poi andrebbe reinvestito per dare l’assalto a Koopmeiners, pallino di Giuntoli e Allegri a centrocampo per dare l’assalto allo scudetto e che l’Atalanta valuterebbe intorno ai 50 milioni.