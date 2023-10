Soulé-Juventus tra gennaio e giugno: la situazione | CM.IT

Matias Soulé sta disputando un’ottima stagione con la maglia del Frosinone: la Juventus segue con attenzione l’evoluzione

Con la doppietta siglata nell’ultimo turno del campionato di Serie A al Cagliari di Claudio Ranieri, Matias Soulé ha raggiunto quota cinque gol in campionato nelle otto partite fin qui disputate.

Un ruolino di tutto rispetto per il capocannoniere della squadra guidata da Eusebio Di Francesco, alla prima stagione da titolare in una squadra di Serie A. Arrivato in prestito secco dalla Juventus nella scorsa sessione di calciomercato, il 20enne fantasista nativo di Mar del Plata sta dimostrando tutte le sue qualità come esterno d’attacco a destra. Arrivato nel gennaio del 2020 dal Velez Sarsfield, Soulé ha fatto tutta la trafila nelle giovanili bianconere, mentre nella stagione scorsa è entrato in pianta stabile nella rosa della prima squadra di Massimiliano Allegri.

Nel marzo scorso, ha siglato la prima rete in Serie A nel 4-2 della Juventus sulla Sampdoria. L’estate scorsa è stato al centro di diverse voci di calciomercato, con squadre italiane ed estere pronte ad accaparrarselo. Alla fine, l’ha spuntata il Frosinone del direttore sportivo Guido Angelozzi che ha portato in dote ai ciociari da Torino anche Enzo Barrenechea e Kaio Jorge. Tra questi, però, proprio Soulé si è messo maggiormente in mostra tanto da far pensare ad un possibile rientro alla base già nella prossima sessione di mercato invernale.

Juve-Frosinone per Soulé tra gennaio e giugno: la situazione

È di questa mattina la notizia che vorrebbe in previsione un incontro tra la Juventus e il Frosinone domani, visto l’arrivo a Torino del club di Stirpe in occasione della gara di Coppa Italia contro i granata di Juric, per discutere del futuro, immediato e non, di Soulé. Già nelle scorse settimane, vi abbiamo raccontato come i bianconeri non avessero avanzato nessuna richiesta ai ciociari. E, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, allo stato attuale non esistono le basi per pensare ad un ritorno di Soulé a gennaio alla Juventus. Il calciatore sta benissimo al Frosinone, dove ha trovato continuità, e appare difficile ipotizzare, allo stato attuale, il rientro dell’argentino con passaporto italiano. Fermo restando l’ottimo rapporto tra le due società e la disponibilità a discuterne, eventualmente, in caso di necessità nelle prossime settimane. Vi terremo aggiornati.