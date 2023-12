Roma, sfogo nel tunnel dopo l’infortunio: spunta il video

Serata complicata per la Roma contro la Fiorentina, giallorossi in nuova emergenza infortuni e assenze in un video lo sfogo negli spogliatoi

La Roma torna a casa dal match con la Fiorentina con un pareggio, ma con diversi grattacapi per Mourinho. Contro il Bologna, non ci saranno per squalifica gli espulsi Zalewski e Lukaku, per non parlare degli infortuni di Dybala e Azmoun da valutare. Con i rossoblù, in un altro scontro diretto per l’alta classifica (e dopo verrà quello contro il Napoli), sarà vera e propria emergenza.

Ancora alle prese con problemi fisici anche un altro giallorosso, Renato Sanches. Il portoghese fatica a recuperare dall’ultimo infortunio e negli spogliatoi dell’Olimpico ieri sera si è fermato a parlare con il giocatore della Fiorentina Jonathan Ikonè, suo ex compagno ai tempi del Lille. In un video, si vede dal labiale Renato Sanches rispondere all’altro che gli aveva chiesto quale fosse il suo attuale problema fisico: “Non lo so, probabilmente qualcuno mi ha messo addosso una maledizione“. Di sicuro, un problema in più da gestire per Mourinho, in una fase densa di appuntamenti cruciali.