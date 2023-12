Infortuni Roma, da Dybala ad Azmoun: le prime diagnosi

Sfortunata negli episodi e negli infortuni, la Roma ha pareggiato contro la Fiorentina. Di seguito il report sulle condizioni di tre giallorossi

C’erano tutte le condizioni per assistere ad un match divertente ricco di colpi di scena e così è stato. Quanto successo all’Olimpico è molto di più dell’1-1 che racconta il tabellino finale.

La gara ha vissuto non pochi ribaltamenti di fronte. Pur chiudendo in nove uomini, però, la Roma di José Mourinho è riuscita se non altro a contenere le sfuriate della Fiorentina, che a testa bassa ha provato a ribaltare completamente un match che Romelu Lukaku sembrava aver indirizzato. Oltre alle due espulsioni di Lukaku e Zalewski, che obbligheranno lo Special One a scelte obbligate in vista della sfida con il Bologna, il focus va rivolto anche alla situazioni infortuni.

In tempi e in modi diversi Dybala ed Azmoun sono stati costretti ad abbandonare il campo. La Joya deve fare i conti con un fastidio al flessore della coscia sinistra mentre l’attaccante iraniano è stato costretto a dare forfait a causa di un fastidio al polpaccio destro. Da valutare, inoltre, anche le condizioni di Leonardo Spinazzola, che non ha preso parte alla sfida per un fastidio alla coscia destra.