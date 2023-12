DIRETTA Napoli-Braga, la conferenza di Mazzarri | Seguila LIVE

La conferenza stampa di Walter Mazzarri alla vigilia del match decisivo di Champions League contro il Braga.

Una vittoria o un pareggio per accedere agli ottavi di finale. Persino una sconfitta con un solo gol di scarto può bastare al Napoli per accedere al prossimo turno di Champions League.

Il match contro il Braga è piuttosto delicato e arriva puntuale, in un momento in cui la fortuna non aiuta la squadra azzurra, reduce da tre sconfitte di fila. All’allenamento alla vigilia prima della sfida al Maradona sono rientrati a disposizione Kvaratskhelia (ieri influenzato) e Cajuste. Osimhen, invece, ha lasciato l’Italia per andare in Marocco alla cerimonia di consegna del pallone d’oro africano.

